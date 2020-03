La figlia di Kim Kardashian si esibisce sul palco a soli sei anni

Ieri sera all’Espace Niemeyer di Parigi North West, la primogenita di Kim Kardashian e Kanye West, ha completamente rubato la scena ai genitori.

In occasione della presentazione delle novità di Yeezy, il marchio creato dal rapper in collaborazione con Adidas, la piccola si è esibita mentre le modelle completavano il percorso. A soli sei anni ha dimostrato di aver stoffa da vendere e, seguendo le orme del padre, ha preso con sicurezza il microfono eseguendo un pezzo rap al centro della passerella.

I genitori dalla platea non potevano che essere orgogliosi di North, la più grande dei quattro figli: Saint ha quattro anni, Chicago ne ha due mentre Salmo appena nove mesi. Anche il look della giovanissima rapper non poteva essere da meno: sul palco ha sfoggiato una giacca viola abbinata ad un pantalone sportivo e dei grandi stivali impermeabili.

I capelli raccolti in una serie di lunghe trecce erano, invece, uguali a quelli di mamma Kim che per l’occasione ha messo in bella vista gli addominali con un top super sexy e un pantalone a vita bassa. La Kardashian, entusiasta per l’esibizione della piccola di casa, al ritorno a casa ha lanciato un tweet dolcissimo: “Sono così orgogliosa della mia Northie!!!!!! La sua prima esibizione mi ha fatto piangere! È stata un’esibizione improvvisata sul palco alla sfilata di moda di papà!“.