Brad Pitt è un fan delle messe musicali di Kanye West

Brad Pitt ha dichiarato di apprezzare molto i Sunday Service, le messe musicali “celebrate” da Kanye West. Se non sapete di cosa stia parlando è presto detto: il rapper, infatti, tiene ogni domenica delle funzioni a metà tra il sacro e il musicale. Si tratta a tutti gli effetti di spettacoli con preghiere e riflessioni sulla vita.

“Penso che Kanye West crei qualcosa di davvero speciale” ha raccontato Brad Pitt agli incuriositi giornalisti durante una prima a Los Angeles di C’era una volta a…Hollywood.

“Si tratta di una pura celebrazione della vita e delle persone, è stupendo quando assisti a queste funzioni, lo è davvero“.

Le messe domenicali di Kanye West includono preghiere, canti gospel e discorsi sulla vita e sulla fede. Kim Kardashian, moglie del rapper, ha raccontato a Entertainment Tonight: “Sempre più religiosi partecipano al Sunday Service. Molti pastori amici, se sono in città, vengono, anche solo per una preghiera o dire qualche parola ai fedeli“.

Kanye, però, ci tiene a precisare che non si sta sostituendo in alcun modo alle figure religiose: “I miei non sono sermoni, sono pensieri, discorsi, comunicazione, attraverso la musica e la preghiera“. La location cambia di settimana in settimana, girando per i quartieri di Los Angeles, ma il progetto è di portare il Sunday Service anche in altre città.

Brad Pitt pare avesse lasciato la Mostra del Cinema di Venezia 2019 in fretta e furia proprio per tornare in California e partecipare al concerto-funzione. Molte foto era finite in rete in quella occasione, e le stesse sorelle Kardashian avevano dichiarato che Pitt, che voleva mantenere un basso profilo, aveva apprezzato molto la cerimonia.

Insomma, il bel Brad, dopo aver dichiarato di essere libero dai demoni del passato, ha trovato la pace nella musica e nella fede?