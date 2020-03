Kim Kardashian: scatta la polemica per il suo appello sul Coronavirus

Kim Kardashian si è unita alla lunga serie di vip che sta lanciando messaggi di speranza al popolo web in questi giorni di emergenza sanitaria legata all’epidemia da Coronavirus.

L’influencer ha condiviso su Twitter una serie di appelli per invitare tutti i suoi fan a rispettare le misure precauzionali rimanendo a casa quanto più possibile: “Per favore, tutti, specialmente le persone giovani e in buona salute, per favore prendete la direttiva di stare a casa seriamente se vi preoccupate della salute e della sicurezza di vostra madre, padre, nonni, sorelle, fratelli, bambini e della comunità“.

In un secondo tweet Kim ha continuato sulla stessa lunghezza d’onda: “A meno che non lasciate la vostra casa per andare al lavoro, rifornirvi di cibo ed elementi essenziali necessari, per vedere il medico o per aiutare qualcuno che ha bisogno come un vicino anziano, vi preghiamo di non ignorare la gravità degli avvertimenti di rimanere in casa per fermare la diffusione di questo virus“.

Please everyone, especially people who are young and healthy, pls take the directive to stay home seriously if you care about the health and safety of your mom, father, grandparents, sisters, brothers, children and community. March 17, 2020

A far storcere il naso ad alcuni utenti è stato l’ultimo messaggio della Kardashian: “Questo virus non fa discriminazioni per razza, età, genere, ecc. Questo vale per tutti noi e ce la faremo insieme. Vi mando tanto amore e vi porto tutti nelle preghiere della mia famiglia“. Qualcuno, infatti, ha colto l’occasione per criticare il sistema sanitario negli Stati Uniti in cui bisogna essere coperti da polizza per coprire le spese esorbitanti di un tampone: “A parte il fatto che i ricchi possono essere testati e curati molto più velocemente dei poveri, il virus potrebbe non fare discriminazioni ma il sistema sanitario americano sicuramente le fa“.

Also a reminder that this virus does not discriminate against race, age, gender, etc. This applies to us all and we will get through this together. Sending everyone lots of love and keeping everyone in my family’s prayers. — Kim Kardashian West (@KimKardashian) March 17, 2020

Di sicuro l’obiettivo di Kim non era alzare un polverone ma semplicemente sensibilizzare l’opinione pubblica circa la gravità dell’emergenza e la necessità di agire secondo senso civico.