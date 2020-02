Se volete nascondere le occhiaie o altre imperfezioni del viso, puntate sul correttore delle star! Il suo nome è EX1 Delete Fluide e pare faccia miracoli.

Come conferma basta dare uno sguardo al viso di Joaquin Phoenix durante la cerimonia degli Oscar 2020. Il vincitore del premio come miglior attore protagonista ha utilizzato il correttore della EX1 Cosmetics per salire sul palco del Dolby Theatre. L’effetto è stato evidente in quanto la sua carnagione è risultata impeccabile e non c’era traccia di imperfezioni sul viso.

Phoenix non è l’unica celebrities che sfrutta quel magico correttore. Ne fanno uso anche l’attrice australiana Margot Robbie e la superstar Kim Kardashian con risultati evidentemente ottimi.

La caratteristica ancora più sbalorditiva del Delete Fluide è il suo prezzo più che accessibile: il prodotto, infatti, costa solo 10,50 dollari ed è in vendita sull’e-commerce di Amazon. Il correttore è totalmente vegano ed è disponibile in sedici tonalità così da coprire tracce di acne, segni scuri, ombre e arrossamenti di qualsiasi pelle.

Tra l’altro, si tratta di un prodotto cosmetico con una delle più alte percentuali di pigmenti sul mercato della bellezza, il che significa che basta una piccola goccia per ottenere una copertura perfetta. Per risultati ottimali è consigliabile tamponare leggermente il correttore sotto gli occhi, sulle imperfezioni e intorno alle imperfezioni usando la punta delle dita, un pennello o una spugnetta.

Le recensioni su Amazon sono tutte molto positive quindi il risultato è più che garantito: “Lo adoro e dura tutto il giorno, lo uso da oltre un anno e non tornerei mai al mio vecchio correttore“; “Il prezzo è ottimo, il mio precedente correttore costava molto di più“.