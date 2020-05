Ben Stiller, il messaggio di addio al padre Jerry Stiller

È scomparso per cause naturali Jerry Stiller, padre dell’attore Ben Stiller. Jerry, che come il figlio era attore e comico, avrebbe compiuto 93 anni il prossimo 8 Giugno.

A dare il triste annuncio è stato Ben che stamattina sul suo profilo Twitter ha condiviso una foto del padre scomparso con un messaggio straziante: “Sono triste nell’annunciare che mio padre, Jerry Stiller, è morto per cause naturali. È stato un padre e un nonno fantastico ed è stato, per 62 anni, il marito più scrupoloso che Anne potesse avere. Ci mancherà moltissimo. Ti voglio bene papà“.

Jerry aveva la stessa vena comica del figlio ma, a differenza di Ben, ha raggiunto la fama più per il suo lavoro in televisione che al cinema. Dopo il debutto nel mondo della recitazione, l’attore nel 1954 sposò Anne Meara con cui formò una coppia comica nota come Stiller and Meara. Insieme parteciparono al The Ed Sullivan Show, e successivamente realizzarono anche la sitcom The Stiller and Meara Show che però non ebbe molto successo.

I’m sad to say that my father, Jerry Stiller, passed away from natural causes. He was a great dad and grandfather, and the most dedicated husband to Anne for about 62 years. He will be greatly missed. Love you Dad. pic.twitter.com/KyoNsJIBz5 May 11, 2020

La popolarità arrivò solo negli anni Novanta quando fu scelto per interpretare Arthur nella serie The King of Queens, e successivamente per il ruolo di Frank Costanza nella sitcom Seinfeld. Negli ultimi anni ha partecipato anche a diversi film diretti o interpretati da suo figlio tra cui Zoolander, Lo Spaccacuori e Zoolander 2.