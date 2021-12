Cambio della guardia a Striscia la notizia: per una sera arriva Diletta Leotta

Diletta Leotta diventa ufficialmente conduttrice di Striscia la notizia. È lei, di solito, a ricevere Tapiri da Valerio Staffelli, ma adesso è attesa nella puntata del 10 dicembre 2021, dall’altro lato del famoso bancone del tg satirico, che va in onda ogni sera alle 20:35 su Canale 5.

La conosciamo come personaggio noto in DAZN, piattaforma streaming di eventi sportivi e calcistici, e per lei è in assoluto la prima volta nel programma di Antonio Ricci. Al suo fianco in questa nuova avventura c’è Alessandro Siani, il quale aveva già esordito come presentatore nella trasmissione, all’inizio della stagione.

I due nuovi conduttori d’eccezione, in attesa del ritorno di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, hanno annunciato la notizia al pubblico con un video, nel quale si vede Leotta chiamare Siani, dicendogli di voler consegnare un regalo a Friscia e Lipari (gli attuali conduttori del programma).

“Ho pensato di andare di persona, conosci qualcuno per farmi entrare a Striscia?” Dice lei, mentre lui risponde: “Ti faccio sapere…” alludendo alla sorpresa in arrivo per i telespettatori.

Non è la prima volta che Diletta Leotta e Alessandro Siani collaborano lavorativamente. I due hanno avuto modo di conoscersi sul set del Cinepanettone diretto da Christian De Sica Chi ha incastrato Babbo Natale?, nel quale Leotta ha debuttato come attrice per la prima volta.

Tanti nuovi inizi, quindi, per colei che è diventata il volto femminile del calcio italiano e che sui social conta circa 8 milioni di follower . La conduttrice, infatti, è pronta a intraprendere più percorsi professionali nel mondo televisivo e si è detta pronta per tutti i progetti in arrivo.