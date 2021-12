Al Grande Fratello Vip, la puntata di lunedì 13 dicembre 2021 è stata determinante. Questo perché, in seguito alla decisione della produzione di spostare la data della fine da dicembre 2021 a marzo 2022, i concorrenti hanno avuto la possibilità di scegliere se rimanere nella casa o abbandonare lo show per sempre.

Il prolungamento della trasmissione ha colto i vip di sorpresa e ha rimescolato le carte per molti di loro. Carmen Russo, Giucas Casella, Miriana Trevisan, Gianmaria Antinolfi, Manuel Bortuzzo, Katia Ricciarelli e Lulù Selassié, hanno deciso di restare. Francesca Cipriani, invece, ha comunicato la sua volontà di abbandonare il programma per motivi di salute.

“Vedere il video di Enzo con Maria mi ha dato serenità. Ho letto il loro messaggio e dunque io sono qui dentro”, ha affermato Carmen Russo, la prima ad essere stata chiamata da Alfonso Signorini per rivelare pubblicamente la sua decisione. Anche Giucas Casella, dopo un primo momento in cui ha provato a fingere di voler andare via per fare a tutti uno scherzo, alla fine ha svelato la sua volontà di rimanere nel reality.

Anche per Gianmaria Antinolfi era un sì certo, dal momento che nelle ultime settimane ha intrapreso un rapporto sentimentale con Sophie Codegoni che lo ha reso particolarmente felice. Lo stesso vale per Manuel Bortuzzo, che ultimamente ha dichiarato il suo amore a Lulù Selassié ed entrambi, uniti più che mai, non hanno intenzione di lasciare il programma.

All’appello mancano gli altri concorrenti, la cui decisione ufficiale è attesa nella serata di venerdì 17 dicembre 2021. Tutti Tranne Maria Monsé ed Alex Belli, che sono stati eliminati durante la puntata. Lei per il televoto, lui per non aver rispettato le norme anti-Covid. L’attore, infatti, ha immediatamente abbracciato la moglie Delia, che era entrata nella casa per lasciarlo a causa del suo rapporto con Soleil Sorge. Di fronte a questa decisione, però, lui ha immediatamente abbandonato lo show insieme a lei, lasciando tutti di sorpresa.