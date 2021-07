Una pezza su (Valerio) Lundini

È il conduttore del momento. I social impazziscono per lui la sua Pezza in onda il martedì in seconda serata su RaiDue. Parliamo di Valerio Lundini. Classe 1986, Valerio è nato a Roma sotto il segno dei Pesci e dopo una laurea in Lettere, un diploma alla Scuola Romana dei Fumetti, la sua carriera ha preso il volo. Prima come autore di programmi televisivi e radiofonici, come 610, Programmatore e Battute? e poi come conduttore.

Nel 2020 partecipa infatti come spalla al programma L’Altro Festival, il nuovo DopoFestival di Sanremo e nello stesso anno debutta alla guida di Una pezza di Lundini, uno show cucitogli addosso dall’ideatore del format Giovanni Benincasa. Nel 2021 esce Era meglio il libro, la sua prima opera come scrittore, un testo esilarante e “disordinato”. Con il suo viso pulito da studente e il suo stile un po’ retrò, Valerio ha letteralmente rivoluzionato il concetto di comicità della seconda serata di RaiDue.

Una pezza di Lundini, già alla seconda edizione, con quell’illusione di essere un tappabuchi, messo lì per coprire le défaillance del palinsesto, ha permesso al giovane stralunato di esprimersi nel suo stile anti comico: le sue battute improvvise, spesso politicamente scorrette, seguono l’onda del nonsense e tutto l’intero programma rompe ogni regola conosciuta della televisione.

Valerio Lundini appare come un presentatore impacciato e con la testa fra le nuvole mentre fa le sue interviste e si aggira in uno studio spoglio alla presenza di una manciata di spettatori. A fargli da spalla in questo show surreale è Emanuela Fanelli e la band VazzaNikki, con la quale suona spesso.