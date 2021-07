Emanuela Fanelli, non solo la Signorina Buonasera di "Una pezza di Lundini"

Si chiamerà pure una Una Pezza di Lundini, ma il programma della seconda serata del martedì di RaiDue sta in piedi anche grazie a Emanuela Fanelli. L’attrice e comica nota al grande pubblico per essere la spalla, in parte disturbatrice di Valerio Lundini è nata a Roma nel 1986. Come il suo partner televisivo. Cambia solo la data di nascita. Lui l’11 marzo, lei il 6 luglio.

Emanuela è cresciuta nella periferia della Capitale dove si è diplomata al liceo Classico. Ma già all’epoca sognava il teatro che non ha mai abbandonato nemmeno durante gli anni dell’Università, esibendosi con parecchie compagnie in monologhi autoprodotti, uno su tutti è Le donne lo fanno.

Per il suo esordio al cinema bisogna aspettare il 2015. La pellicola è Non essere cattivo di Claudio Caligari a cui ne sono seguite numerose altre: Gli ultimi saranno ultimi e Beata ignoranza di Massimiliano Bruno, Assolo di Laura Morante, La casa di famiglia di Augusto Fornari e A mano disarmata di Claudio Bonivento. Nel 2016 ha interpretato Cinzia, la protagonista della serie tv Dov’è Mario?, insieme a Corrado Guzzanti.

Fanelli ha collezionato diversi premi e riconoscimenti: ha vinto il contest del festival romano di cinema Ciak, si Roma! Nove giorni di grandi interpretazioni e ha ricevuto il premio del 48h Film Project come miglior attrice per il suo ruolo nel cortometraggio Un film d’amore. Con i suoi famosi monologhi Emanuela ha anche partecipato ai programmi di Serena Dandini Gli Stati Generali.

Poliedrica e ironica, nel 2016 ha lavorato anche in radio al fianco di Lillo & Greg in 610 di Rai Radio 2 e nel 2019 è stata una dei protagonisti del programma tv Battute? su RaiDue. Indimenticabile anche la sua partecipazione al videoclip Immigrato, il brano di Checco Zalone, collegato al film Tolo Tolo.

Ma è nel 2020 che è arrivato il successo del grande pubblico grazie a Una pezza di Lundini di Valerio Lundini, un collega con cui ha percorso parecchie tappe della sua carriera. E poi la sua presentazione dello show in stile Signorina Buonasera è già un must.