And just like that...spuntano le prime foto del reboot di Sex and the City

Il ritorno di Carrie Bradshaw e compagne è certamente uno degli eventi televisivi più attesi dell’anno. E i fan sono stati subito accontentati: And just like that…, il reboot di Sex and the City, debutta su HBO tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022. Sulla pagina Instagram della serie sono comparse le prime foto ufficiali del cast, che non lasciano spazio ai dubbi.

Era già circolata la notizia che Kim Cattral, alias Samantha Jones, avesse deciso di non prendere parte al revival della serie che l’ha resa famosa. Il celebre quartetto ha quindi una componente in meno, come si vede da uno dei primi scatti rubati dal set. Un grande interrogativo, invece, riguardava Mr Big: secondo alcune indiscrezioni, infatti, Chris Noth non avrebbe dovuto vestire nuovamente i panni del marito di Carrie, ma non è così. A togliere ogni dubbio ci ha pensato la pagina Instagram della serie, dove è stata pubblicata una foto dell’attore: “And Just Like That…Chris Noth is Mr. Big“.

Grandi conferme, invece, arrivano dal resto del cast: insieme a Carrie (Sarah Jessica Parker), le amiche storiche Charlotte (Kristin Davis) e Miranda (Cynthia Nixon). Ma anche alcuni volti visti nel corso delle stagioni della serie originale, come ad esempio Anthony Marentino (Mario Cantone) o Stanford Blatch (Willie Garson).

Sembra, poi, che l’assenza di Samantha abbia richiesto agli sceneggiatori di aggiungere alcuni nuovi personaggi, anche per far fronte agli inevitabili cambiamenti sociali e culturali avvenuti negli ultimi vent’anni. Tra le new entry troviamo Sara Ramirez (la Callie Torres di Grey’s Anatomy) nel ruolo di Che Diaz, personaggio non-binary che, attraverso il suo podcast, dà nuova voce a Carrie, che sarà spesso ospite del programma.

Del nuovo cast fanno parte anche Karen Pittman, che interpreta la dottoressa Nya Wallace, Nicole Ari Parker, nei panni di Lisa Todd Wexley e Sarita Choudhury come Seema Patel. Nya Wallace è una professoressa di legge, e insegna alla Columabia University; suo marito, Andre Rashad Wallace (LeRoy McClain) è un musicista di successo.

Lisa Todd Wexley ha tre figli, e di mestiere fa la documentarista; è sposata con Herbert (Christopher Jackson), un noto banchiere di Manhattan. Seema Patel è invece una brillante agente immobiliare, capace di emergere e creare da sola il proprio mercato.