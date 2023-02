Beatrice Quinta ha annunciato le prime date in cui porterà in giro per i club italiani la sua musica con il Sesso Tour. La cantautrice ha pubblicato su Instagram l’artwork del progetto, anticipato da un video, in pieno stile provocatorio e divertente, suo tratto a cui aveva abituato il pubblico con l’inedito presentato a X Factor dal titolo $e$$O (una hit che non mancherà in scaletta e che oggi conta quasi 3 milioni di stream su Spotify).

A far pregustare il Sesso Tour ci ha pensato quindi il video promozionale dell’evento, in cui Beatrice Visconti, in arte Beatrice Quinta, si spoglia progressivamente mentre si scambia effusioni con un gruppo di persone. Insieme alla locandina dell’evento, che ritrae invece le sue parti intime coperte da uno slip azzurro, dal quale fuoriesce il (finto) pelo biondo.

Per tutto il mese di marzo, la protetta di Dargen D’amico al talent targato Sky si esibisce live: Inizia ai Candelai di Palermo (sua città natale) il 4, poi al Teatro Principe di Milano sabato 11 e, infine, al Monk di Roma, sabato 18.

Beatrice Quinta torna quindi dopo due mesi dalla fine del programma, che l’ha vista classificarsi in seconda posizione, a portare live la sua arte con la verve che tanto l’ha fatta entrare, rapidamente, nel cuore di milioni di spettatori.

Classe 1998, Quinta inizia a scrivere racconti da piccola e poi li trasforma in musica. A Palermo, inizia a muovere i primi passi vincendo concorsi come Rock 10 e lode e Notti d’autore. Nel 2015 esordisce a Sanremo Giovani con il brano Paulette e negli anni successivi continua a scrivere e cantare le sue canzoni mentre realizza topline per diversi dj in tutta Europa. Il 2020 segna l’inizio di un nuovo percorso artistico. Continua a scrivere brani pop ironici e seducenti finché nel 2022 non sbarca a X Factor.