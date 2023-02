"Ariston ti voglio bene, non sono perfetto", Blanco chiede scusa

“Cadono fiori, Ariston. Si spezzano fiori, Ariston. Cala il sipario, Ariston. Ti ho messo in lacrime come la mia mamma, Ariston. Mi hai visto fragile come un bimbo”, inizia così il commovente post di scuse che Blanco ha pubblicato sul suo profilo Instagram dopo la prima serata del Festival di Sanremo 2023. Il cantante 20enne ha fatto riferimento a quanto accaduto sul palco durante la sua esibizione solista e si è mostrato dispiaciuto.

Come chiarito da Amadeus, ciò che è andato in onda su Rai 1 era, solo in parte, previsto. A quanto pare, infatti, Blanco avrebbe dovuto giocare con i fiori presenti sul palco, calciarli addirittura, come succede nel video del brano che ha portato, L’Isola Delle Rose. Ma dopo un problema tecnico – non sentiva la musica nelle cuffie – ha deciso di smettere di cantare e “ha combinato un casino”, mettendo in scena una sfuriata. Il 20enne ha infatti rotto gli allestimenti presenti sul palco, tra cui decine di rose.

thank you blanco now I have a semi-good reason to justify my irrational disdain for you pic.twitter.com/SYO6ADNCPT — 𝕸𝖆𝖗𝖑𝖔𝖓 💙💛 (@zhyvainezalizna) February 8, 2023

La maggior parte del pubblico – in teatro e a casa – non ha gradito e l’indomani il cantante ha deciso di scusarsi pubblicamente.

Blanco ha quindi continuato la sua lettera di “scuse alla città dei fiori” scrivendo: