Angelina Jolie posa nuda e sogna di vivere all’estero (ma Brad Pitt non vuole)

Angelina Jolie si spoglia e posa nuda per la copertina del numero di dicembre di Harper’s Bazaar US: l’attrice premio Oscar è stata fotografata da Sølve Sundsbø con solo un velo bianco che mostra la silhouette della star, spesso sotto accusa per l’eccessiva magrezza. L’ex moglie di Brad Pitt ha inoltre rilasciato un’intervista nella quale ha fatto numerose rivelazioni sulle sue insicurezze (non era popolare al liceo) e su un suo desiderio attualmente irrealizzabile: vivere all’estero con i suoi figli. La causa? L’accordo sulla custodia dei figli avuti con Brad Pitt che le impone di risiedere dove si trova il padre.

“Mi piacerebbe vivere all’estero e lo farò non appena i miei figli avranno 18 anni. In questo momento devo stare dove il loro padre sceglie di vivere“.

Angelina Jolie e Brad Pitt sono separati nel 2016, il loro divorzio è ancora in corso e solo un anno fa sono venuti a un accordo sui figli. I Brangelina hanno avuto 3 figli naturali (Shiloh, Vivienne e Knox) e 3 figli adottivi (Maddox, Pax e Zahara).

La battaglia legale con l’ex marito ha pesato molto alla Jolie che ha aggiunto: “Il mio corpo ne ha passate molte negli ultimi dieci anni, in particolare negli ultimi quattro, e ho cicatrici sia visibili sia invisibili “. ha detto.

E poi riferendosi a Brad Pitt: “Quelle invisibili sono più difficili da combattere. La vita prende molte direzioni. A volte ti fai male, vedi quelli che ami nel dolore e non puoi essere libero come desidera il tuo spirito. Non è nuovo o vecchio, ma sento che il sangue ritorna nel mio corpo. “