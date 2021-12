Guerra fra Brad Pitt e Angelina Jolie, a risentirne è la figlia Shiloh

Se si è una nota famiglia di Hollywood, i panni sporchi non sempre vengono lavati soltanto in famiglia. Lo sanno bene gli ex coniugi Angelina Jolie e Brad Pitt, che sono in guerra da tempo per ottenere l’affidamento dei figli. I due attori ne hanno 6: Maddox, Zahara e Pax sono stati adottati, mentre Shiloh e i gemelli Knox e Vivienne sono figli naturali partoriti da Jolie.

In questa storia, tutti si sono schierati a favore della madre, la quale – dopo il divorzio del 2016 – aveva ottenuto la piena custodia dei ragazzi. I rapporti con Pitt si sono bruscamente interrotti e nessuno di loro ha intenzione di riappacificarsi con lui, perché lo considerano come un padre aggressivo.

L’attore, dal canto suo, da molto tempo spera in una tregua. Anche perché la figlia Shiloh, al contrario degli altri, vorrebbe passare più tempo con lui e sta soffrendo molto per questa difficile situazione.

A svelare queste indiscrezioni è stato un amico di famiglia, che ha riportato al magazine OK! i retroscena della diatriba familiare. “Desidera disperatamente vedere suo padre ma non può per via delle ultime disposizioni del tribunale. Dovrà accontentarsi di un breve viaggio”, ha raccontato durante l’intervista, parlando della quindicenne.

Le rivelazioni hanno fatto subito molto scalpore, soprattutto per la notizia che nessuno dei figli desidera un rapporto con Pitt, il quale aveva provato a fare ricorso alla Corte Suprema della California, senza però ottenere successo. In questa situazione, la totale chiusura da parte dei ragazzi non promette sicuramente a suo favore e a risentirne è ancora una volta Shiloh che, a quanto pare, dovrà passare un altro Natale lontana dal padre.