Brad Pitt orgoglioso della figlia Shiloh alla sua festa di compleanno

Nonostante sia uno degli attori più famosi al mondo, nonché un sex symbol anche alla veneranda età di 56 anni, Brad Pitt è pur sempre un genitore come tanti altri che si intenerisce quando i propri figli crescono. Ed è dunque poco sorprendente e del tutto normale il suo orgoglio per i 14 anni della figlia Shiloh, che proprio ieri ha spento le candeline.

L’attore, come è noto, ha un forte legame con Shiloh, nonostante il divorzio dalla madre Angelina Jolie avvenuto nel 2016. Più volte varie fonti hanno riportato la preferenza della ragazza per il padre, nonché il desiderio di vivere con lui, che probabilmente si concretizzerà in una maggiore frequenza di visita dopo la fine del lockdown causato dalla pandemia da Coronavirus.

Nel frattempo la giornata di ieri ha visto lo svolgimento della grande festa in casa Jolie, con i cinque fratelli di Shiloh (Maddox, Pax, Zahara, Vivienne e Knox) che non vedevano l’ora di celebrare l’occasione con una torta. La famiglia è molto unita e Brad ha affermato di essere molto orgoglioso per la consapevolezza raggiunta dalla figlia.

L’attore ha dichiarato ai suoi amici di considerare i figli la parte migliore di se stesso, una fonte costante di insegnamento. Fortunatamente il rapporto burrascoso con Angelina Jolie sembra essere tornato più civile, grazie a regole più chiare in merito all’affido dei figli.

I ragazzi hanno trascorso la quarantena della casa di Los Angeles della Jolie, ma ci sono state varie occasioni in cui Shiloh ha visto il padre. La madre si è occupata dell’insegnamento, in queste settimane, e ha ideato un regime molto rigido che ha costretto i figli a tenersi occupati facendo pratica delle lingue che studiano, suonando strumenti musicali, con giochi da tavolo e aiutando in cucina.