Chin cuff, il significato del gioiello piercing indossato da Angelina Jolie

Angelina Jolie è apparsa sul red carpet a Los Angeles per presentare il film della Marvel “The Eternals” in cui recita tra i protagonisti, e ha lasciato tutti quanti senza fiato. L’attrice da sempre è in grado di tenere incollati tutti gli occhi del mondo su di sé. Solo pochi mesi fa ha debuttato su Instagram con il suo primo profilo ufficiale per dare voce alle donne afghane in vista della ritirata delle truppe americane dall’Afghanistan e oggi la sua personalità torna a farsi sentire (e vedere) forte e chiara. Angelina infatti è apparsa davanti ai flash con un accessorio molto particolare che è diventato subito di tendenza, si tratta di un gioiello che si indossa su labbra e mento e si chiama chin cuff.

L’attrice ha deciso di concentrare l’attenzione del suo look proprio sul piercing, quasi a renderlo l’unico punto luce di tutto l’outfit: fasciata in un lungo abito Balmain ma sprovvista di qualsiasi altro elemento prezioso che potesse rubare la scena. Niente scollatura vertiginosa, niente collane o orecchini troppo appariscenti. Spalle nude e décolleté libero da qualsiasi accessorio. Il risultato è stato letteralmente magnetico e ha fatto il giro del mondo.

Che cos’è il chin cuff

Angelina è apparsa davanti a stampa e fotografi con un look che è stato definito “da guerriera”, visto anche il ruolo interpretato nel film. L’abito color beige di Balmain si intonava perfettamente con il piercing color oro posizionato sul viso. Il chin cuff indossato dalla Jolie è stato creato dalla designer Nina Berenato ed è composto da una striscia piatta di metallo che percorre in verticale la linea che va dal labbro inferiore fino al mento. Come i piercing tradizionali, anche il chin cuff si fissa all’interno del labbro. Grazie al metallo di cui è composto è abbastanza malleabile e solitamente si stringe premendo contro la pelle proprio per adattarlo alla forma del viso di chi lo indossa.

Il chin cuff è l’evoluzione del più semplice lip cuff, proprio perché si estende ben oltre il labbro, adornando anche il mento. Lo stile del gioiello richiama quello maori, il popolo polinesiano a cui si attribuisce la nascita anche dei tatuaggi su corpo e volto.

Chin cuff, un gioiello che potrebbe diventare un simbolo

Il chin cuff quindi è un ornamento che va a decorare la bocca e il mento, e secondo alcuni esperti ora che è stato indossato dall’attrice potrebbe essere sdoganato e diventare addirittura una sorta di simbolo del particolare periodo storico che stiamo vivendo e che fatichiamo a lasciarci alle spalle: a pensarci bene infatti, gli ultimi due anni a livello mondiale sono stati scanditi dall’utilizzo della mascherina che ha coperto proprio la parte inferiore del viso.

Oggi attraverso Angelina Jolie il chin cuff potrebbe diventare il simbolo della ripartenza. Scegliere di indossare un gioiello sul viso e sulla bocca, al posto della mascherina, è senz’altro più piacevole ma assume anche un significato se vogliamo più profondo, e se a farlo è proprio colei che è stata inserita da Forbes nella classifica delle 100 donne più potenti del mondo, e che da anni si batte per dare voce ai più deboli in quanto ambasciatrice per l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, allora tutto diventa possibile.