Edge New York: apre la terrazza sospesa nel vuoto

Provare la sensazione di essere sospesi nel vuoto, a 345 metri di altezza, in totale sicurezza: grazie a Edge, a New York, sarà possibile. Si tratta di una terrazza che si trova al 100° piano del grattacielo 30 Hudson Yards e sarà possibile accedervi da marzo in poi. Edge è un adrenalinico triangolo di vetro sospeso nel vuoto, di certo non adatto ai deboli di cuore, soprattutto nella sua parte più estrema dove anche il pavimento è fatto di vetro.

Dalla terrazza si potrà godere di una vista mozzafiato a 360° su New York, il che farà certamente diventare il luogo una delle attrazioni più amate della Grande Mela. Per raggiungere la terrazza si potrà prendere un ascensore capace di raggiungere il 100° piano in appena 60 secondi. È possibile acquistare il biglietto d’ingresso già da ora direttamente dal sito EdgeNYC.

Il prezzo varia a seconda dei pacchetti, si parte da quello base di 36 dollari per arrivare a 90 dollari se si desidera accompagnare la visita con un bicchiere di champagne o per portarsi a casa un servizio fotografico su misura. Non ci sono limiti di tempo per visitare la terrazza, aperta dalle 8 di mattina fino a mezzanotte, ma i pacchetti base hanno un orario di arrivo.

Il grattacielo che ospita la terrazza si trova ad Hudson Yards, un nuovo complesso di edifici costruito lungo il fiume Hudson, che comprende costruzioni di diversa natura, tra cui sei grattacieli, un centro d’arte e cultura chiamato Shed e il simbolo della zona, Vessel, una struttura a nido d’ape composta solo da scale connesse tra loro da piattaforme, a metà strada tra una scultura e un punto di osservazione.