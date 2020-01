Black Lively sul red carpet in forma perfetta a 5 mesi dal parto

Un ritorno in gran stile quello di Blake Lively sul red carpet della premiere newyorchese del film The Rhytm Section, alla Brooklyn Academy of Music. L’attrice aveva partorito cinque mesi fa il suo terzo figlio ma appare in perfetta forma e sorridente. Ha confessato di dover lavorare duramente per riguadagnare la sua silhouette, ringraziando pubblicamente il suo personal trainer Don Saladino sul suo profilo Instagram ma i risultati, come abbiamo potuto vedere, sono perfetti.

Per il ritorno ufficiale in pubblico l’attrice ha scelto un look da gran diva del passato, composto da uno splendido abito di velluto scuro, guanti lunghi Dolce & Gabbana e stivali Christian Louboutin a stiletto che spuntavano dallo spacco dell’abito. Completavano il look orecchini di perle e argento e una collana a più fili di perle con una pietra smeraldo, firmati Lorraine Schwartz.

Visualizza questo post su Instagram Turns out you can’t lose the 61 lbs you gained during pregnancy by just scrolling through instragram and wondering why you don’t look like all the bikini models. Thanks @donsaladino for kickin my A double S into shape. 10 months to gain, 14 months to lose. Feeling very proud 💪😁💪 Un post condiviso da Blake Lively (@blakelively) in data: 12 Feb 2018 alle ore 9:04 PST

Blake Lively non ha temuto la trasformazione che ha dovuto affrontare in The Rhytm Section, anzi, ha lodato il lavoro della truccatrice, che l’ha imbruttita per un ruolo duro, molto difficile. L’attrice interpreta Sthephanie Patrick, una donna che vuole scoprire la verità che si cela dietro un incidente aereo in cui tre anni prima la sua famiglia perse la vita. Una nuova sfida che di certo metterà i risalto le capacità professionali dell’attrice.