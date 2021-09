Mostra del Cinema di Venezia 2021: i beauty look delle star

La Mostra del Cinema di Venezia 2021 riporta sul tappeto rosso la bellezza e il glamour tutto da ammirare attraverso una serie di beauty look che abbandonano (finalmente) le mascherine. I protagonisti indiscussi di questa edizione sono i grandi classici del make up come il rossetto rosso, acceso e vibrante, il kajal e l’eyeliner che segnano lo sguardo con smokey eyes e tratti marcati il tutto corredato da ciglia folte da cerbiatto.

Le labbra tornano a tingersi di nuances accese e vibranti e di colori autunnali come il borgogna, il vinaccia e il rouge noir che anticipano la prossima stagione. Gli incarnati invece sono scaldati da toni naturali e delicati che svelano la bellezza del viso delle star e gli ombretti virano verso tonalità luccicanti e brillanti, nuance tenui e ombre create con la matita nera da sfumare. Lo sponsor ufficiale è Armani Beauty ma sono tanti gli hair stylist e i make up artist che hanno reso incantevoli le star sul tappeto rosso.

A completare il beauty look ci pensano le acconciature scenografiche, come lo chignon a forma di fiocco di Barbara Palvin o il raccolto retrò di Penelope Cruz. Gli hairstylist puntano anche sulla naturale bellezza di capelli sciolti acconciati con onde piatte o dal sapore retrò da diva anni ’50 come quelle di Luisa Ranieri. Vediamo i migliori beauty look delle star visti finora sul red carpet di Venezia.

Il beauty look di Serena Rossi

La madrina della Mostra del Cinema di Venezia 2021, Serena Rossi, sfila sul red carpet con un caschetto dalle sfumature dorate segnato da onde appena accennate per un effetto messy. Il make up, firmato Armani Beauty, è intenso e luminoso con protagonista il rossetto “Audace” nei toni del rosso ciliegia.

Il beauty look da diva anni ’50 di Penélope Cruz

Il beauty look di Penélope Cruz sul red carpet porta la firma dell’hair e make up artist Pablo Iglesias che per l’occasione realizza un trucco dai tratti drammatici da diva da vecchia Hollywood. Lo sguardo appare segnato dalla matita nera applicata lungo la linea inferiore e superiore degli occhi profondi dell’attrice, mentre una nuances bordeaux intenso tinge le labbra con prodotti Lancôme. Il beauty look è completato da uno chignon basso con riga laterale.

Sguardo da felino e un fiocco tra i capelli per Barbara Palvin

Tra i beauty look più belli presentati sul red carpet impossibile non citare quello bon ton di Barbara Palvin che porta ancora una volta la firma di Armani Beauty. Il make up è minimalista e luminoso. Il fondotinta luminoso effetto pelle di seta è amplificato dall’applicazione di un illuminate color nude lungo gli zigomi. Lo sguardo è segnato da un tratto di matita nera dall’effetto grafico a forma di cat eye e le labbra hanno una delicata tonalità di rosa “Romanza“. A conquistare è l’acconciatura scenografica raccolta in un doppio chignon a forma di fiocco dallo stile romantico e chic.

Greta Ferro porta la frangia e un rossetto

Anticipando le tendenze della prossima stagione in fatto di capelli, Greta Ferro calca il red carpet del Festival del Cinema di Venezia con un long bob vaporoso e una frangia piena e folta. Armani Beauty sceglie un trucco occhi dai toni nude ma lucenti, mentre le labbra appaiono accese dal rosso vibrante “Four Hundred“.

Lo smokey eyes di Kirsten Dunst

Gli occhi di ghiaccio di Kirsten Dunst risaltano sul nero marcato di uno smokey eyes dai tratti felini. Il resto del make up è realizzato con la palette Super Nude Easy Eye della linea Charlotte Tilbury e realizzato dalla make up artist Mary Wiles.

Il beauty look di Gaia Gozzi

Mr Daniel makeup usa i prodotti Charlotte Tilbury Beauty per creare il trucco della cantante italiana Gaia Gozzi per la Mostra del Cinema di Venezia 2021. Il rossetto rosso dona un tocco di audacia alle labbra che fanno risaltare gli occhi azzurri della cantante italiana che sfoggia un beauty look seducente ed elegante, perfetto per un red carpet. I capelli, invece, sono raccolti in un tiratissimo chignon con riga centrale dallo stile minimalista e curato.