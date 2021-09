Mostra del Cinema di Venezia 2021: i look del primo red carpet

Tra glamour, abiti da sogno e star internazionali, è iniziata la 78esima Mostra del Cinema di Venezia. Ad aprire ufficialmente le danze c’è la première del film Madres Paralelas diretto dal regista Pedro Almodòvar che insieme a Penélope Cruz catalizzano l’attenzione. Contemporaneamente, Roberto Benigni riceve il Leone d’oro alla carriera alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la madrina della serata, Serena Rossi, apre la kermesse con un pensiero per le donne e i bambini dell’Afghanistan.

I volti noti di moda, cinema, social e showbiz sfilano sul tappeto rosso insieme ad abiti ricchi di colore e gioielli preziosi dove il comune denominatore è l’eleganza.

Da Sara Sampaio ad Adriana Lima, da Helen Mirren a Georgina Rodriguez, sono tanti i look ad alto tasso di glamour che hanno catturato il flash dei fotografi e la meraviglia dei presenti, donando una lezione di stile, fascino e sex appeal.

Serena Rossi in Armani Privé

Il rosa tenue e delicato è il colore che fa da sfondo al vestito Armani Privé sfoggiato dalla madrina della Mostra del Cinema di Venezia 2021, Serena Rossi. Si tratta di un abito a clessidra in pizzo e con ricami e dettagli luccicanti che mostra il suo lato sensuale grazie a un’audace scollatura a cuore che non rinuncia al romanticismo.

Penélope Cruz in Chanel

Tra gli ospiti più attesi della serata c’è Penélope Cruz che cattura l’attenzione dei presenti con un abito da sogno della collezione autunno-inverno 2021/2022 Chanel Haute Couture. L’attrice protagonista del film Madres Paralelas indossa un abito lungo in mikado con sottoveste in tulle di seta colore ecru impreziosita da balze a forma di petalo. A completare il look una parure di preziosi e luccicanti gioielli firmati Cafè Society fatta di oro e diamanti neri.

Bianca Balti in Dolce&Gabbana

Tra gli abiti eleganti più belli della prima serata rientra quello indossato da Bianca Balti firmato Dolce&Gabbana Fall Winter 2021 Couture. A conquistare è la cascata di taffetà di seta nella nuances del giallo ocra, luminoso e caldo, che crea una serie di balze lungo la gonna dal volume sorprendente. Il risultato è una mise spettacolare ed energica.

L’abito di paillettes di Helen Mirren

Il leitmotiv dell’abito Dolce&Gabbana sfoggiato da Helen Mirren è l’argento che cosparge l’intero look grazie alla pioggia di paillettes. Quest’ultime creano un’effetto ottico dai colori cangianti e tendenti al verde acqua, per un look da sirenetta.

Sara Sampaio in Giorgio Armani

La super modella portoghese Sara Sampaio porta sul red carpet l’eleganza di un long dress della collezione Giorgio Armani Privé. La particolarità del look sta nella serie di strisce in prezioso velluto nero che si alternano lungo l’abito completato da preziose spalline arricchite da strass bianchi e neri.

Il completo nero di Georgina Rodriguez

Al Festival del Cinema di Venezia non poteva mancare il nero, il colore simbolo di eleganza e raffinatezza. A indossarlo è Georgina Rodriguez che ha scelto un tailleur Ermanno Scervino composto da pantaloni attillati, bustier e blazer che celebra il ritorno al back to black. A corredo del look, un collier di diamanti chandellier firmato Pasquale Bruni che la fa brillare sul tappeto rosso.

L’abito bustier di Anna dello Russo

Per la cerimonia di apertura della 78esima Mostra del Cinema di Venezia, Anna dello Russo ha indossato un abito bustier in pizzo rosa con manica drappeggiata. A sorprendere è il design dell’abito con una struttura a forma di gabbia che ricorda le sotto gonne degli abiti delle dame durante il Rinascimento. L’abito dal fascino di tempi lontani, porta ancora una volta la firma di Ermanno Scervino.

Adriana Lima in Etro

Fiammante e luminoso è il colore dell’abito Etro indossato da Adriana Lima sul red carpet di Venezia: si tratta di un rosso Ferrari sensuale e ammaliante declinato su metri di paillettes, che incanta tutti i presenti e risalta tra i flash dei fotografi.