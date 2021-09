Mostra del Cinema di Venezia 2021: il meglio del weekend

Continuano i red carpet ad alto tasso di glampour alla Mostra del Cinema di Venezia 2021: da Kristen Stewart a Dakota Johnson, da Ester Exposito a Kate Hudson, le celebrities hanno sfidato i flash curiosi dei fotografi mostrando abiti eleganti che sembrano usciti dalle favole e che portano le firme dei migliori stilisti al mondo.

C’è una grande varietà di stile sul red carpet, con protagonisti long dress fatti di tulle, chiffon e pizzi sapientemente ricamati, senza dimenticare cristalli e pietre luccicanti. I tagli degli abiti sono per lo più vaporosi e avvolgono le star in metri di tessuti preziosi che le fanno apparire leggiadre come dee.

I colori spaziano dal classico nero, passando per infuocate sfumature di rosso e accese tonalità di turchese. Il verde, però, è il vero protagonista del weekend a Venezia, nella sfumatura pastello del verde menta o del verde oliva. Vediamo il meglio dei look sul red carpet durante il weekend.

L’abito di cristalli di Dakota Johnson

Porta la firma di Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci, l’abito di cristalli indossato da Dakota Johnson sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia 2021. L’attrice appare immersa in una cascata di luce che illumina il tappeto rosso grazie a un abito che si conferma tra i migliori visti durante questa edizione.

La parte sottostante è composta da un vestito in tulle trasparente color nude che fascia la silhouette della Johnson con un effetto seconda pelle, tempestato da una pioggia di grandi cristalli a forma di goccia. La parte superiore dell’abito presenta uno scollo a V e pronunciate spalline imbottite per finire su una vita dal taglio impero. A ricoprire l’abito una cappa di strass che ricopre tutto il corpo con frange luminose e luccicanti.

Il completo lingerie di Kristen Stewart

Tra le star più attese della terza serata, c’è Kristen Stewart protagonista della biopic in gara “Spencer” dedicata alla vita della principessa Diana. Per l’occasione, l’attrice calca il tappeto rosso con indosso un completo lingerie firmato Chanel, abbandonando il suo stile punk in favore di un look sensuale e delicato. Si tratta di un set coordinato composto da un mini abito in seta color menta e un paio di pantaloni, decorati da orli in pizzo all’estremità. Il risultato? Un look insolito e non banale.

L’abito nuvola di Rebecca Ferguson

Rebecca Ferguson appare immersa in una nuvola di chiffon che compone l’abito Christian Dior scelto per il red carpet. Fatto di toni pastello tendenti al giallo e al rosa e un maxi fiore stilizzato che prende il posto dei classici corpetti e bustier all’altezza del décolleté.

L’abito a sirena di Ester Exposito

Ester Exposito, l’attrice spagnola conosciuta ai più per la serie Tv Netflix Elite, ruba la scena con un abito a sirena Versace realizzato in tulle verde menta. Il design presenta una serie di disegni in stile Barocco ed è decorato da ricami sapientemente intarsiati che hanno impiegato oltre 1900 ore per completarlo. A rendere l’abito ancora più ammaliante una gonna di piume ton sur ton.

L’abito bianco di Penélope Cruz

Penélope Cruz torna sul tappeto del palazzo del Cinema per accompagnare il film Competencia Oficial con un abito bianco Chanel appartenente alla collezione Cruise 2021/2022. In particolare, l’abito lungo e monospalla presenta un taglio asimmetrico in stile anni ’60. Inoltre, è corredato da una gonna a balze, per un look rilassato, elegante e meno rigoroso rispetto a quello indossato durante la prima serata.

Kate Hudson seduce con un abito rosso in tulle

La trasparenza è il tratto distintivo dell’abito Maison Valentino indossato dall’attrice Kate Hudson per la premiazione del film Mona Lisa And The Blood Moon. A conquistare è la profonda scollatura che lascia poco all’immaginazione bordata da ricami in pizzo e le ampie maniche a palloncino che insieme alla gonna di tulle creano un voluminoso effetto fluttuante.

L’abito verde di Vittoria Puccini

Con indosso un abito che annuncia il colore di tendenza per la moda autunno 2021, Vittoria Puccini incanta la Mostra del Cinema di Venezia. L’attrice sfoggia un look onirico che ricorda un’eterea dea greca. L’abito in questione è un modello mono spalla della collezione Valentino primavera-estate 2022 realizzato da Pierpaolo Piccioli: i toni naturali e bruciati del verde oliva vengono declinati su metri di tulle che compongono un abito vaporoso ed estremamente elegante. In una storia postata su Instagram, la Puccini ringrazia tutti coloro che hanno contribuito a rendere unico il suo look. Da Valentino per l’abito indossato a Charlotte Tilbury per il beauty look che appare luminoso e naturale.