Met Gala 2021: i momenti e i look da ricordare sul red carpet

Il Met Gala 2021 è tornato ad animare (in presenza) il Metropolitan Museum of Art di New York con il dress code dedicato al Made in Usa. Il tema del gala di quest’anno è stato “American Independence” che celebra la moda americana declinata in abiti da sogno ricchi di stravaganza, audacia ed eccesso.

Sul red carpet della notte più glamour di sempre hanno sfilato ospiti internazionali con una serie di look appariscenti fatti di lustrini, piume e tessuti pregiati che accennano i motivi tipici dell’America e colgono alcuni aspetti della cultura americana ispirandosi agli anni ’50, allo stile country e allo sportwear.

I presidenti di questa edizione sono stati lo stilista Tom Ford, il capo di Instagram Adam Mosseri e la direttrice di Vogue America Anna Wintour. Mentre i co-charman sono stati i beniamini della genereazione Z: Timothée Chalamet, Billie Eilish, la poetessa e attivista Amanda Gorman e la tennista Naomi Osaka. Grande l’attesa per Jennifer Lopez, Sharon Stone, Rhianna e Kim Kardashian che, come da programma, non hanno mancato di stupire con i loro look dediti al glamour americano.

La serata è iniziata sulle note di Brooklyn United che fanno da sfondo sonoro all’esibizione della ginnasta Nia Dennis che volteggia sui gradini del Met e porge un inno all’America con un’aderente tuta blu arricchita da strass, riprendendo i tipici colori della bandiera americana.

Successivamente è stata la volta dell’inizio della sfilata dove le star stupiscono e conquistano i flash dei fotografi con abiti che sono delle vere e proprie opere d’arte da indossare. Vediamo i look da ricordare sul red carpet.

L’abito a fiori di Anna Wintour

La presidentessa onoraria del Met Gala, Anna Wintour, inaugura la serata sfilando sul red carpet con un incantevole abito a balze firmato Oscar de la Renta. Si tratta di un long dress personalizzato che somiglia a un vivace e colorato prato fiorito dalle mille sfumature con gonna a balze e scollo a V adornato da volant. Il beauty look è come sempre caratterizzato dal caschetto biondo che è il tratto distintivo del look della direttrice di Vogue Magazine, accompagnato da un make-up naturale con rossetto rosa pesca.

L’abito ispirato a Marilyn Monroe di Billie Eilish

La cantante amatissima dalla Generazione Z, Billie Eilish, rende omaggio al look indossato da Marilyn Monroe alla notte degli Oscar 1951 con un abito Oscar de la Renta. Ad ammaliare sono gli strati di tulle color rosa pesca e il corsetto ispirato alla vecchia Hollywood che si trasformano in una vaporosa gonna con strascico. Al centro del beauty look spicca il caschetto biondo platino alla Marylin e le labbra rosse da vera diva anni ’50.

Il look da poetessa di Amanda Gorman

In un luccicante abito Vera Wang la poetessa e attivista Amanda Gorman solca il red carpet conquistando tutti per il suo stile ineccepibile. Il protagonista del look è un vestito in tulle di seta drappeggiato dal colore blu oltremare decorato da 3000 cristalli sfaccettati e ricamati a mano. A corredo dell’outfit da ricordare c’è una clutch a forma di libro e una tiara di alloro che si riferisce al titolo di National Youth Poeth Laureate, un premio attribuitole nel 2017. Il look è ispirato alla Statua della Libertà ed è completato da un make-up scintillante dove una serie di strass adornano lo sguardo.

L’abito country di Jennifer Lopez

Tra gli ospiti più attesi del Met Gala 2021 c’è Jennifer Lopez che sfila sul red carpet con un long dress Ralph Lauren in stile western. L’abito è abbinato a una mantella shearling in pelliccia sintetica con una combinazione di accessori vintage tra cui un bracciale e un anello in argento con stampa Navajo. Il cappello da cow boy aggiunge un tocco glamour all’intero look composto anche da un make-up luminoso e glowy nei toni naturali della terra.

L’abito nero di Kaia Gerber

Kaia Gerber porta l’eleganza e lo stile degli eventi mondani dell’America sui gradini del Met Gala 2021 grazie a un abito Oscar de la Renta in faille nero. A conquistare è il corsetto decorato da rampicanti di edera ricamati che decorano il bustier che si allarga su una gonna balloon dall’effetto fluttuante. Il beauty look è segnato da una piega ad onde che prende forma su una acconciatura da diva del passato corredata dal make-up sobrio e pacato composto da un rossetto nude e matita nera sfumata che segna lo sguardo.

Il look da bag dirl di Rhianna

Avvolta in un maxi abito-mantello di Balenciaga, Rhianna incanta con il suo look da bag girl sul red carpet del Met Gala 2021 dove il make-up spicca. Rossetto borgogna, ombretto lilla e maxi ciglia da cerbiatta compongono il trucco esaltato dalla cascata di cristalli sulla collana e sul berretto in lana dallo stile hip hop chic.

L’abito rosso di Emily Ratajkowski

Non solo blu e strass, il red carpet del Met Gala si accende con colori infuocati dei look delle star: come l’abito rosso di Emily Ratajkowski firmato Vera Wang che celebra uno dei colori della bandiera americana. Si tratta di un vestito lungo in seta dal design a sirena con ricami di pizzo macramè e dettagli cut out. L’abito si conferma tra i piu chic avvistati sul red carpet di questa edizione grazie anche al maxi collo ricamato con dettagli floreali in organza rosso cremisi.

Il look da regina della serata di Sharon Stone

Non solo attrice acclamata e amata da tutto il mondo, Sharon Stone si conferma la regina della prima serata del Met Gala 2021 sfoggiando un look sobrio e meravigliosamente elegante. L’outfit da ricordare è composto da un vestito lungo e attillato con strisce di paillettes che esalta un make-up dai toni naturali segnato dal rossetto nude.

Il look tenebroso di Kim Kardashian

Tenebrosa e accattivante, Kim Kardashian scala i gradini del Met Gala 2021 con il volto completamente coperto che, tuttavia, è impossibile non riconoscere. Il look è composto da un abito tunica Balenciaga che avvolge il corpo e dal quale spicca una lunghissima coda di cavallo. Il risultato? Un look che suscita curiosità e che sembra uscito dai fumetti americani.

L’abito-mantelo di Whoopi Goldberg

Il Made in Italy sbarca a New York con l’abito Maison Valentino di Whoopi Goldberg che mixa viola e verde, tra le nuances di stagione. Si tratta di un look composto da un abito verde, un mantello a balze viola e dei guanti verde Tiffany creati appositamente per lei da Pierpaolo Piccioli.