Brad Pitt, Charlize Theron e Scarlett Johansson insieme per l’appello al voto

Brad Pitt, Charlize Theron e Scarlett Johansson sono alcune tra le star riunitesi in un video per l’appello al voto. Infatti le elezioni presidenziali americane e le primarie per scegliere il candidato dei Democratici sono alle porte. Una parata di star ha quindi partecipato al video che sprona gli americani ad andare a votare. Nonostante la posizione di molte di queste star di Hollywood sia anti-Trump, il significato del messaggio è far sentire la propria voce con il voto, indipendentemente dall’orientamento politico.

“Io voto perchè credo nel cambiamento” dice Brad Pitt nel video in bianco e nero, in previsione del Super Tuesday. La giornata è una sorta pre-elezione presidenziale, importantissima nella politica americana. Al fianco del premio Oscar per il suo ruolo in C’era una volta a… Hollywood anche Charlize Theron, che lo scorso anno secondo il gossip ha avuto una breve storia con lui. Scarlett Johansson, Elle Fanning e il premio Oscar Laura Dern sono tra i volti femminili della campagna.

Brad Pitt, Charlize Theron and More Urge Fans to Register to Vote in Star-Studded Videohttps://t.co/2nIjXE77BW pic.twitter.com/LDdqe7aQJr — GWP DIGITAL (@DigitalGwp) February 26, 2020

Tra i colleghi uomini troviamo Chris Evans. “Mi chiamo Chris, registrati al voto e fatti ascoltare” dice Capitan America, ricordando che per votare bisogna registrarsi sul sito apposito del governo. E poi ancora Adam Sandler, Willem Dafoe e Shia LaBeouf. La lista delle star di Hollywood che si è unita a questa iniziativa è davvero lunga, specie dopo le ultime dichiarazioni del Presidente Trump. Infatti ha criticato aspramente la vittoria agli Oscar del film coreano Parasite e attaccato Brad Pitt per le sue dichiarazioni, definendolo un saputello. L’attore quindi non si è lasciato sfuggire l’occasione di far sentire la sua voce con il suo invito al voto.