Brad Pitt: capelli lunghi e più scuri durante la quarantena

Brad Pitt appare per la prima volta dall’inizio della quarantena, con capelli lunghi e dalle radici più scure del solito. Il look da lockdown dell’attore è più naturale, come mostrato da tante altre star di Hollywood. Non avendo social network, Brad è stato paparazzato per la prima volta dall’inizio della pandemia per strada con il nuovo look.

L’attore è assieme all’amico Flea della band dei Red Hot Chilli Peppers, mentre discutono su una motocicletta BMW da 20mila dollari. Brad Pitt appare con capelli lunghi e radici più scure. Non è un mistero che il bell’attore è sì biondo ma decisamente più scuro di quanto siamo abituati a vederlo. La star sta trascorrendo molto tempo con i suoi sei figli, divisi tra lui e Angelina Jolie. Una vacanza da papà, durante la quale Brad non si è proccupato dei suoi capelli, ricresciuti in modo naturale.

I capelli toccano le spalle, e alla radice crescono scuri, e la sua tinta bionda va via via svanendo. Ma come dicono le tantissime ammiratrici sui social, Pitt non perde il suo fascino neanche così, anzi.

Brad e Flea sono amici dalla fine degli anni ’90 e pare siano anche diventati vicini di casa nel quartiere residenziale di Los Feliz, a Malibu, dove vive anche Angelina Jolie.

Le passioni per la musica e per le motociclette sono quelle che uniscono i due artisti, che si sono concessi qualche chiacchiera insieme, mantenendo comunque le distanze di sicurezza.

Intanto il rapporto tra l’attore e l’ex moglie sembra averne giovato dalla quarantena. Brad Pitt e Angelina Jolie hanno trovato dei punti di contatto per il bene dei loro figli, diventando anche più elastici sull’affidamento.