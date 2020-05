Brad Pitt: ho abusato di droghe e alcol durante la mia depressione

Brad Pitt racconta di aver abusato di droghe e alcol durante la depressione negli anni ’90. L’attore premio Oscar ha condiviso questo dettaglio durante una dichiarazione rilasciata al The Hollywood Reporter raccontando come ha affrontato questo grande periodo di solitudine e di depressione. Le giornate lavorative erano così pesanti che appena tornava a casa si buttava sul divano e iniziava a bere e a fumare. Un viaggio in Marocco gli ha cambiato la vita facendoli capire che questa non andava sprecata. In passato aveva raccontato di essere tornato nel tunnel dell’alcolismo dopo la rottura con Angelina Jolie.

“Negli anni Novanta non trascorrevo un bel periodo, passavo gran parte del tempo lontano dalle persone e lo trascorrevo fumando. Evitavo i rapporti umani. Più passava il tempo e più mi sentivo come una ciambella. Ero sempre seduto sul divano” racconta l’attore ricordando quel periodo buio della sua vita. “Per molti anni ho dovuto lottare contro la depressione e contro me stesso. Ero arrivato ad un punto in cui dovevo ubriacarmi o fare altro per addormentarmi” aggiunge Brad Pitt durante l’intervista rivelando anche di aver di aver assunto alcune droghe. “Alla fine ho detto basta. Sto sprecando la mia vita.”

Il viaggio in Marocco ha aiutato Brad a prendere una decisione molto importante che aveva maturato poco prima dentro di sé, riprendere in mano la sua vita. “Una delle prime persone che mi ha aiutato è stato Bono Vox degli U2. Abbiamo parlato molto e mi ha aiutato tantissimo.” Nell’intervista l’attore ha parlato anche di Angelina Jolie di come il loro rapporto lo abbia aiutato a superare questo momento così difficile. Nonostante tutto ciò che sta accadendo a causa del divorzio, l’attore ha definito la sua ex compagna una persona molto altruista e sensibile. Nell’ultimo periodo Brad ha voluto condividere diversi dettagli della sua vita. Qualche mese fa ha raccontato di soffrire di prosopagnosia, un disturbo che gli rende difficile riconoscere le persone.