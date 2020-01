Britney Spears ritrova la forma fisica grazie allo yoga

Britney Spears mostra fiera la forma fisica ritrovata su Instagram, dopo un 2019 davvero da dimenticare. La pop star ha deciso di prendersi un periodo di pausa dal lavoro, dopo una residency a Las Vegas durata ben sei anni. Il bikini pitonato delle ultime foto ha infiammato il web.

L’annus difficilis di Britney l’ha vista tornare in rehab per dei controlli e una nuova terapia, a dodici anni dal suo momento buio, il 2007.

Non solo, la cantante ha affrontato la malattia del padre, suo tutore legale, e ha iniziato una battaglia legale per l’emancipazione. #FreeBritney, il movimento lanciato da fan, colleghi e media, vuole portare a una totale autonomia della cantante da suo padre i suoi avvocati, che gestiscono ancora il suo patrimonio e ogni sua mossa musicale e commerciale.

In attesa delle nuove udienze del processo, Britney Spears ha dedicato l’anno appena trascorso a rimettersi in forma, tra yoga e molto esercizio fisico. I video, girati nella sua casa di Los Angeles, sono tra i più cliccati del web, tra bikini pitonati e look minimal da palestra.

Britney, 38 anni appena compiuti, è affiancata dal nuovo fidanzato, il giovanissimo attore e personal trainer Sam Asghari, che è stato la sua roccia, come raccontato da lei sui social. La coppia si è incontrata sul set del video Slumber Party del 2016 e non si è più lasciata.

Intanto Britney Spears continua anche la sua lotta contro gli haters: “Se non avete nulla di carino da dire, non dite nulla. Non solo con me che sono una donna adulta, ma anche con i vostri amici e i milioni di adolescenti sui social“.