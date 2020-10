Calendario dell’Avvento beauty 2020: quale scegliere?

Il calendario dell’Avvento beauty 2020 è un regalo perfetto, per sé e per gli altri perchè, all’interno di ogni casella, è possibile trovare rossetti, creme, smalti dei brand più prestigiosi. Ma quale scegliere?

Le proposte sono tantissime, già dall’inizio dell’autunno. Ce n’è per tutti i gusti (anche per tutti i budget), dalle proposte che uniscono benessere a bellezza, come il Calendario dell’Avvento Sephora Collection X Kusmi Tea, a quelle per le patite dei rossetti o degli smalti, come il conto alla rovescia di NYX o di Essie.

Nei cassettini i prodotti sono in un delizioso formato mini o regolare, per poter conoscere tutte le novità, tra make-up e trattamenti, delle migliori marche, e prendersi cura di sé ogni giorno, arrivando alle feste in forma smagliante. Scegliete in base ai vostri gusti, alle esigenze e ai brand che volete scoprire.

Calendario dell’Avvento Sephora Collection X Kusmi Tea

Sephora Collection e Kusmi Tea firmano insieme un’esperienza unica di bellezza e benessere. Contiene 12 prodotti Sephora Collection per il trucco e la cura della pelle e 12 prodotti e accessori Kusmi Tea. Un’idea originale per vivere la magia di dicembre con tutto il comfort possibile. Prezzo 49,99 euro Acquista ora

Calendario dell’Avvento Sephora Favorites

Ritorna il calendario dell’Avvento Sephora Favorites, con un nuovo design premium e riutilizzabile: 25 cassettini per altrettanti prodotti nell’attesa del Natale. All’interno del cofanetto, i brand di maggior tendenza come Huda Beauty, Pat Mc Grath, Mario Badescu o Respire. Trattamenti, make-up, prodotti per capelli, tutti best-seller e novità dell’anno in formato mini o grande. Prezzo 119 euro (valore reale 295 euro) Acquista ora

Lancôme La vie est belle Calendario dell’Avvento 2020

Ha rivelato il suo lussuoso Calendario dell’Avvento beauty per il 2020 Lancôme. Ogni splendida casetta è ricca di sorprese beauty, con 23 mini size e 2 full size. Deliziosi i due LA VIE EST BELLE Eau de Parfum Mini. Prezzo 99,50 euro Acquista ora

Calendario dell’Avvento Lookfantastic

Un prodotto da acquistare il prima possibile, andato esaurito sempre nelle 5 precedenti edizioni. Sono 25 i prodotti – dalla skincare alla haircare, dalla bodycare ai cosmetics – per il conto alla rovescia più atteso del 2020! Prezzo 95 euro Acquista ora

ASOS Calendario dell’Avvento 12 giorni viso e corpo

Countdown con 10 prodotti per il viso e per il corpo in formato standard e due da viaggio. Ogni articolo è fornito in una scatola decorativa numerata e il contenitore esterno può essere riutilizzato come scatola portaoggetti. Prezzo 38,99 euro Acquista ora

L’Occitane Calendario dell’Avvento chiosco provenzale

La collezione Natale 2020 si ispira al contatto con la natura, con noi stessi e con le persone a cui vogliamo bene. Le 24 caselle rappresentano 24 momenti di puro piacere con tantissime sorprese, prodotti beauty, miniature profumate e trattamenti dolcissimi. Prezzo 59 euro

Essie Calendario dell’Avvento

Il Calendario dell’Avvento firmato Essie permette di collezionare 24 sorprese, tra gli smalti preferiti dal risultato professionale e con asciugatura rapida e gli accessori contenuti nelle caselline. Prezzo 57,77 euro (su Amazon)

Calendario dell’Avvento Armani

Per questo Natale, Armani Beauty vi invita a scoprire l’esclusivo Calendario dell’Avvento. Nel magico universo ricco di ispirazione firmato Giorgio Armani ci sono da scoprire 24 dei prodotti più iconici, tra cui Sì Eau de Parfum, Lip Maestro 400 e Eyes To Kill Mascara, oltre deliziosi accessori come le spille a forma di fiocco e di labbra. Prezzo 225 euro Acquista ora

PUPA Beauty Advent Calendar

L’esclusivo Calendario dell’Avvento di PUPA, in edizione limitata per l’online, propone 24 imperdibili sorprese racchiuse in una box rossa e oro, con alcuni tra i prodotti make-up più amati del brand, in mini e full size, tra cui l’iconico mascara Vamp!, accessori unici e tanto altro. Prezzo 99,90 euro

NYX Professional Makeup Diamonds and Ice Please 12 Day Lipstick Advent Calendar Christmas Countdown

Amanti dei rossetti? Il vostro Calendario dell’Avvento dei sogni conta 12 giorni ed è firmato da NYX. Nelle “caselle” i prodotti per labbra più venduti del marchio, che arricchiscono il beauty case con una miriade di colori altamente pigmentati. Prezzo 33,95 euro (su Lookfantastic) Acquista ora