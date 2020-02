Collezioni trucco 2020: le novità make-up

Ormai chiare le tendenze make-up da seguire nella Primavera-Estate, è tempo di scoprire quali sono le collezioni trucco 2020 e quali sono le novità beauty di cui non potremo fare a meno.

Prodotti di bellezza sempre più performanti sono ormai consueti nelle proposte delle case cosmetiche, attente a ché con rossetti, fondotinta, ombretti siano belli a vedersi ma anche a lunga durata e non nocivi per la salute.

Da Dior, Chanel e Nars, ecco tre collezioni trucco 2020 tutte da scoprire con le novità make-up più interessanti.

Chanel make up primavera estate 2020

Per la sua nuova collezione Primavera-Estate 2020 di Chanel, Lucia Pica, Chanel svela una palette di nuance inattese, ispirata al deserto: tonalità neutre, una luce delicata, una quiete rigenerante. Paesaggi paradisiaci nei quali la sabbia accarezzata dal vento si fonde con il cielo e i pigmenti della terra si confondono con i raggi dorati del sole.

Partendo dalle istantanee scattate con un filtro polaroid, si ispira ai colori del deserto e immagina una palette di tinte rosa pesca, marrone freddo e malva tenue dalle consistenze opache o brillanti. Una collezione delicata e sensuale.

La novità make-up

Stylo Ombre et contour de Chanel, grazie alla sua mina media, può essere utilizzato come khôl, eye-liner e ombretto. In pochi gesti, questo stilo 3 in 1 veste lo sguardo in base ai propri desideri.

La sua consistenza cremosa e scorrevole scivola sulla pelle e sul contorno occhi, per un’applicazione facile in tutta morbidezza. A lunga tenuta, mantiene la sua intensità cromatica per tutto il giorno.

Prezzo consigliato: 31 euro Acquista ora

Dior, il make up della primavera estate 2020

Libera l’energia, respira l’atmosfera che ti circonda, vivi al ritmo della primavera 2020. Peter Philips per la collezione Glow Vibes di Dior si ispira alle vibrazioni della musica, alla cultura pop e alla sua palette cromatica per rappresentare l’epoca attuale. Rouge Dior e Rouge Vernis presentano due collezioni in edizione limitata, ciascuna con quattro tonalità pop e primaverili pensate per esaltare il tuo look con un beat inedito e originale.

La novità make-up

Diorskin Nude Luminizer Glow Vibes illumina immediatamente l’incarnato di riflessi iridescenti, donando al viso una radiosità multidimensionale. L’elevata concentrazione di pigmenti madreperlati di questo highlighter scolpisce il viso e ravviva il colorito regalandogli una straordinaria luminosità. Grazie ai suoi deliziosi pigmenti madreperlati, questo illuminante fa risplendere l’incarnato di riflessi iridescenti. Diorskin Nude Luminizer Glow Vibes si adatta a diversi tipi di incarnato.

Prezzo consigliato: 45 euro Acquista ora

Nars, make up primavera estate 2020

Composta da diverse referenze per un make up completo ed elegante, la collezione trucco Nars Cool Crush presenta una selezione di nuance armonica e calda, prediligendo tonalità neutre in grado di esaltare, illuminare e scolpire ogni incarnato e sguardo. Nuove palette viso e occhi e lacche labbra super scorrevoli compongono la collezione trucco Nars. Le polveri occhi e viso sono formulate senza parabeni, solfati, oli minerali e siliconi.

La novità make-up

La Palette Cool Crush di Nars ha tonalità versatili e ultra pigmentate. La polvere micronizzata assicura comfort e facilità di utilizzo. Il prodotto può essere usato come ombretto o eyeliner. Le tonalità glitter possono essere utilizzate come tocco finale per dare un effetto brillante al makeup o applicate a strati per ottenere un finish metallizzato. La formula dà vita a un finish luminosissimo ad alta pigmentazione. Miscele impalpabili dal finish luminoso, glitterato e perlato, in grado di riflettere la luce e catturare qualsiasi sguardo. Colore a lunga durata, resistente alle screpolature. Può essere applicato in un velo naturale oppure a strati per un effetto più spettacolare.

Prezzo consigliato: 55 euro Acquista ora