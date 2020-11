Novità Natale 2020: il make-up delle feste

Brillanti, luminose, sfavillanti, colorate, giocose: sono le novità Natale 2020 per il make-up delle feste. Come ogni anno, infatti, i beauty brand hanno pensato a speciali holiday collection da regalare e da regalarsi. Sì. Perché, anche se quest’inverno le feste natalizie saranno diverse dal solito, a causa della pandemia globale di Covid-19, che non ci permetterà di stare vicini e abbracciarci come vorremmo, la voglia di magia è sempre nel nostro cuore, e in questo periodo ne abbiamo più bisogno che mai.

Del resto, sebbene intime e ridotte, non mancheranno le occasioni per pranzi e cene, i momenti per scartare i regali, per augurarsi tutto il meglio per il nuovo anno. Che sia solo per una serata con il partner, con la famiglia o per un brindisi in videochiamata con le amiche sparse per l’Italia e per il mondo, insomma, ci si può fare belle e brillare come non mai.

Inoltre, le novità del Natale 2020 tra trucco per occhi, rossetti, smalti, sono i regali perfetti da mettere sotto l’albero delle colleghe, delle amiche, della mamma, della figlia, della sorella. Piccoli o grandi pensieri per continuare a guardare avanti con la speranza di ritrovarci presto più vicini e uniti che mai.

Make up, le novità del Natale 2020: le holiday collection

Dopo aver pensato a decorare la casa, ecco le proposte per rendere indimenticabile il beauty look di Natale.

Chanel Holiday Collection 2020

Les Chaînes d’Or de CHANEL: la collezione delle feste della Maison, un’edizione limitata ideata da Lucia Pica – Chanel global creative make up artist e colour designer -, è ispirata all’iconica catena dorata con pelle nera intrecciata. Divenuta un simbolo, ha fatto la sua comparsa per la prima volta sulla borsa 2.55 creata da Mademoiselle nel febbraio del 1955. Le proposte della linea tessono la trama di una femminilità potente e radiosa in una palette di nuance profonde, infuse d’oro, per un make up audace, tra ombretti, fard illuminante, rossetto e smalto.

Dior Make-Up delle feste

In occasione delle feste, il direttore creativo e dell’immagine del Make-Up Dior Peter Philips presenta Golden Nights, un racconto fantastico, sospeso tra tradizione e un sofisticato spirito rock ‘n’ roll. Le sfumature del nero si mescolano a magiche tonalità dorate per dare vita a un trucco ricercato, tra rossetto, palette di ombretti e smalti sorprendenti. In vendita su Douglas

Lancôme Holiday Collection 2020

Oltre al delizioso calendario dell’avvento beauty, la Maison ha in serbo per le sue appassionate una serie di proposte che vedono protagonista l’iconica rosa, anche in versione olografica sulla box della palette e dell’illuminante viso.

Kiko Holiday Gems

Si ispira ai colori, alla luminosità, preziosità delle gemme la collezione per il make-up delle feste firmata Kiko. Non solo ombretti, rossetti e smalti: tra le proposte anche piccole chicche per la cura della pelle, come il Cleanse & Chill Kit o la Starry Eyes Illuminating Mask, una maschera illuminante glitterata per il contorno occhi. Tante le idee regalo grazie alle deliziose pochette abbinate. In vendita sul Kiko

NARS Cosmetics Holiday Collection

Puntano sull’immancabile rosso, ma anche su colori tenui e su confezioni regalo irresistibili, le proposte in edizione limitata del brand. Ci siamo innamorate del set Mini Orgasm Lip and Highlighter Duo, che contiene due essenziali trucchi essenziali per brillare all night long. In vendita su Sephora