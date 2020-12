Cofanetti Natale 2020: il meglio del beauty per lei e per lui

Se siete di ricerca dei regali con cui andare sul sicuro, sotto l’albero non possono mancare i cofanetti Natale 2020, kit per la cura della pelle del viso, delle mani, del corpo, ma anche della barba, insomma il meglio del beauty per lei e per lui.

Queste confezioni regalo sono caratterizzate da una scelta di prodotti molto apprezzati, adatti un po’ a tutti, facili da amare. E, ovviamente, da un packaging speciale, perfetto per le feste, per chi non vuole sfigurare. Alcuni sono così scintillanti, luxury, accattivanti che è quasi un peccato doverli incartare.

Non sapete da dove iniziare per scegliere? Seguite i nostri consigli per mettere sotto l’albero il pacchetto giusto.

Cofanetti beauty Natale 2020

Con i cofanetti beauty di Natale, così come con i profumi, si possono accontentare i partner, le amiche o gli amici, i colleghi e le colleghe, mamma, papà, sorelle, fratelli e ogni sorta di parenti. Naturalmente, nonostante siano sempre doni apprezzati, è bene sceglierli con cura e attenzione. Qualche esempio? Se lei ha superato i 50 anni, meglio optare per una crema anti-rughe specifica, e evitare formulazioni per pelli giovani. Se lui è un “cultore” della barba, i set after shave saranno fuori luogo, ma i prodotti per la cura della barba saranno sicuramente graditi.

Insomma, come sempre a Natale è importante non tanto cosa si compra, ma l’intenzione dietro al regalo, che deve essere su misura, affinché si possa apprezzare non solo il contenuto, ma anche l’affetto e l’attenzione con cui è stato scelto.

Il punto di partenza per tutti è sicuramente la qualità, sebbene molte delle proposte dei migliori brand siano anche convenienti, proprio grazie alla formula del cofanetto che offre prodotti scontati o in confezioni mini, perfette per provare prodotti nuovi e diversi dal solito.

Cofanetti beauty 2020 per lei

Phytorelax Beauty Box Corpo Mandorla . Contiene un bagno doccia e latte corpo emollienti e nutrienti a base di olio di mandorle dolci , da sempre conosciuto e apprezzato per le sue proprietà elasticizzanti. È indicato per la reidratazione epidermica e per la prevenzione delle smagliature (ideale da usare anche in gravidanza). L’ottimo Inci ne fa un prodotto perfetto da regalare a tutte coloro che amano prendersi cura del corpo in modo naturale e delicato. Prezzo consigliato 12,99 euro Acquista ora

Caudalie Coffret Thé des Vignes . Con note di muschio bianco, neroli e zenzero , questi prodotti profumano delicatamente la pelle. Nel set con l’esclusiva confezione natalizia Eau Fraîche Thé des Vignes, Gel Duche Thé des Vignes e Soin Corps Nourrissant. Prezzo consigliato 25,20 euro Acquista ora

Mádara Xmas Set Ocean Love . Edizione limitata da collezione per le feste 2020, con packaging sostenibile creato dal designer lettone Monta Briede, per questo set che offre una combinazione di formule naturali, sicure e rispettose della pelle e dei mari . All’interno PURIFYING FOAM, schiuma purificante e detergente, ideale per pulire, struccare, delicata e non irritante, e DAILY DEFENCE BALM, crema ricca multiuso che nutre la pelle, proteggendola da disidratazione e secchezza in condizioni climatiche avverse. Prezzo consigliato 20 euro Acquista ora

Sephora Collection The Multimasking Kit* Wild Wishes . Iniziare il nuovo anno con una pelle perfetta ? Si può grazie al kit Sephora che contiene 1 maschera viso al melograno energizzante tonificante con il 95% d’ingredienti di origine naturale; 1 maschera occhi al cetriolo lenitiva anti-borse con il 91% d’ingredienti di origine naturale; 1 patch naso per rimuovere i punti neri in tessuto 100% fibre di carbone di origine vegetale. Prezzo consigliato 8,99 euro Acquista ora

Tan-Luxe The Super Edit. Parola d’ordine: brillare. Anche se quest’anno le feste saranno più intime, questo non vuol dire passarle sottotono. Ecco, allora, un regalo sparkly, la confezione regalo in tema natalizio con un duo viso e corpo per rendere la pelle luminosa dalla testa ai piedi (super glow mini, siero multi-funzione che combina proprietà di skincare con un effetto abbronzante, e super glow corpo mini, siero dalle elevate proprietà idratanti). Prezzo consigliato 33,95 euro Acquista ora

Cofanetti natalizi per lui