Regali di Natale 2020: idee per la casa

Dopo aver fatto l’albero e decorato la porta d’ingresso e le stanze, è arrivato il momento di pensare ai regali di Natale 2020: la nostra redazione ha raccolto una serie di idee per la casa, che sarà lo spazio che vivremo maggiormente anche durante queste festività atipiche. A causa della pandemia da Covid-19, infatti, non solo i decreti, ma anche il buon senso, consigliano di restare il più possibile nella propria abitazione insieme ai membri del nucleo familiare.

I regali di Natale per la casa, allora, diventano la soluzione giusta per arredare gli spazi, renderli più confortevoli e aggiungere un tocco di arte, design, bellezza (di cui abbiamo sempre tanto bisogno, e ora più che mai).

Regali di Natale 2020: 10 idee per la casa

Candele e profumatori per l’ambiente, oggetti di artigianato, innovazioni tecnologiche, pensieri originali per stupire genitori, amici, parenti. Abbiamo pensato a proposte per tutti i gusti e tutte le tasche.

Ghirlanda Ceràmi designed by FEM design studio

La ghirlanda Ceràmi – crasi tra le parole ceramica e rami – nasce dentro @fem_designstudio come elemento decorativo ispirato al Natale. La ceramica in forma di ghirlanda viene contaminata da elementi naturali. La natura si riappropria dello spazio e si intreccia al manufatto restituendo una nuova armonia. Ogni pezzo è unico, espressione artistica frutto dell’ispirazione dettata dalle forme dei due materiali. Il romano FEM design studio è uno spazio contemporaneo di ricerca, che vuole raccontare una proposta di design integrata dove i due brand fondatori, FLOVVER e MADLEN.CERAMICS, non semplicemente si uniscono ma progettano insieme forme nuove. Prezzo 100 euro

Candela Il Natale di Wally

La candela creata da Wally 1925 per rendere ancora più magica l’atmosfera del Natale. Per circondarsi di uno spirito natalizio, accompagnati dall’aroma delle note legnose di aghi di pino e stimolati da sentori eleganti e misteriosi di spezie orientali e fragranze mediterranee, che celebrano e ci rallegrano i giorni di festa. Un percorso privilegiato per far riaffiorare i ricordi. Prezzo 38 euro

Dyson Pure Hot+Cool Cryptomic

Piante, vernici, gas: forse non tutti sanno che l’aria all’interno della casa può essere fino a 5 volte più inquinata dell’ambiente esterno. Il purificatore termoventilatore di ultima generazione firmato Dyson purifica e riscalda automaticamente l’aria nell’intera stanza, catturando il 99,95% delle particelle ultrafini e distruggendo la formaldeide. Prezzo 699 euro

Hesperidream Pillow mist Pierre Guillaume

Uno spray rinfrescante per le lenzuola e il cuscino, una fragranza creata per profumare letto, lenzuola, federe, piumoni e copripiumoni, ispirata ai principi dell’aromacologia. Per utilizzarlo basta vaporizzare un paio di minuti prima di andare a letto. Hesperidream avvolge il letto con la sua delicata carezza floreale e legnosa, predisponendo il luogo a una dolce notte di sogni “nel giardino delle Esperidi”. Prezzo 45 euro

Mushrooms Coffee Table Henge

Disegnati da Yabu Pushelberg per Henge, questi tavolini da caffè sono realizzati in ottone naturale e bronzo naturale, attraverso l’antica tecnica della fusione con stampi a terra. Un elemento di design prezioso adatto al soggiorno come all’ingresso e alla camera da letto. Prezzo su richiesta

Diffusore per ambienti LABORATORIO OLFATTIVO

Dall’esperienza di LABORATORIO OLFATTIVO arriva un diffusore per ambiente con bastoncini cuore d’ambra. Un profumo dalle note ambrate, caldo e stupefacente. Piramide olfattiva: Limone, Cisto Cedro, Patchouli Labdano, Tonka, Vaniglia. Prezzo 46 euro

Tovaglia Vischio Jacquard Rivolta Carmignani

Il motivo augurale del vischio adorna con eleganza la tovaglia della collezione Vischio Jacquard, ideata da Rivolta Carmignani per vestire la tavola natalizia. Realizzata in puro cotone jacquard, interamente tessuto in Italia e sottoposto ai migliori finissaggi che ne garantiscono la morbidezza e la durata nel tempo, la tovaglia è impreziosita dall’orlo à jour dorato. Prezzo tovaglia da 154 euro. Prezzo tovagliolo 21,50 euro

Candele OSYNLIG IKEA

La collezione OSYNLIG di IKEA, realizzata in collaborazione con Ben Gorham, fondatore di Byredo, uno dei maggiori esperti di profumi del mondo, esplora una nuova frontiera: il Design Invisibile. Il risultato? Candele con fragranze che evocano ricordi ed esaltano il piacere di stare in casa. In 3 diverse dimensioni. Prezzo 6,00; 9,95 e 25,00 euro

Set per cocktail Solar Eclipse Alessi

Chi l’ha detto che bisogna fare rinunce stando in casa? Preparate i vostri cocktail preferiti, e inventatene di nuovi, grazie a Solar Eclipse, il set per cocktail realizzato in acciaio inossidabile con rivestimento in PVD rame. Disegnato da Ettore Sottsass per Alessi, è composto da shaker americano, misurino per cocktail, passino e frullino da bar. Prezzo 299 euro

Libro Araki 40° anniversario TASCHEN

L’universo di Nobuyoshi Araki condensato in 512 pagine con le sue immagini migliori tra i regali di Natale 2020. Questa ultima retrospettiva della sua carriera viene pubblicata per la prima volta in edizione limitata e ora di nuovo in un formato compatto: perfetto coffee table book. La raccolta intima approfondisce i soggetti più noti del fotografo, scene di strada a Tokyo; volti e cibi; fiori colorati e sensuali; genitali femminili; l’arte giapponese del bondage. Prezzo 20 euro