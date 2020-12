Profumi da regalare (a lei e a lui): i consigli per sceglierli e quali acquistare

I profumi da regalare a lei o a lui sono tra le idee più amate per il Natale: la nostra redazione ha pensato ai consigli per sceglierli e a una selezione di quali acquistare per mettere sotto l’albero un pacchetto elegante e intrigante.

Il profumo è uno dei primi regali a venire in mente, per il partner, per la mamma o il papà, ma anche per una persona che si frequenta da poco. Forse perché è qualcosa di molto personale, che implica un coinvolgimento, un’attenzione particolare e la voglia di stare sempre vicino (sulla sua pelle) alla persona a cui è destinato. Proprio per questa sua caratteristica imprescindibile, però, il profumo non è facile da scegliere.

Le proposte sul mercato di profumi da regalare sono tantissime e la possibilità di sbagliare è sempre dietro l’angolo. Come scegliere? Ve lo diciamo noi.

I consigli per scegliere i profumi da regalare

A meno che non conosciate già il profumo che desidera il destinatario del regalo, per scegliere è importante conoscerne i gusti in fatto di fragranze. È possibile chiedere con discrezione, portando la conversazione sull’argomento profumi, ma senza essere troppo diretti per non svelare la sorpresa. O in alternativa chiedere consiglio a una persona molto vicina.

La persona ama i profumi delicati o decisi? Floreali o fruttati? Legnosi o speziati? Impalpabili o persistenti? Una volta avuta la risposta, è importante confrontarsi con un esperto in profumeria, per capire quali delle proposte possa corrispondere ai gusti individuati. Si può puntare su fragranze classiche, intramontabili, o sulle novità che hanno già lasciato il segno.

I profumi da regalare a Natale

Se il profumo è un regalo (e a maggior ragione se è un regalo di Natale), è importante dedicare qualche attenzione in più al packaging. Proprio per le feste, sono molti i brand che propongono cofanetti regalo con cui è impossibile sbagliare.

Se siete a corto di idee, ecco le proposte più interessanti di profumi per Natale per donna e per uomo.

Profumi per lei

Valentino Donna Born In Roma . Versione da viaggio per questa nuova fragranza moderna e irriverente ispirata alla cultura pop romana. Un’eleganza couture nata da tre qualità di gelsomino, unite alla vaniglia bourbon, l’estratto più nobile della profumeria. Prezzo 29,90 euro. Acquista qui

DIOR J’Adore . Il gran floreale femminile Dior dal bouquet generoso ed equilibrato, dove la ricchezza è fonte d’ispirazione. Prezzo da 66,90 euro. Acquista qui

Mugler Angel Nova . Da tenere in borsa per una spruzzata veloce ovunque si vada, la nuova bottiglietta da viaggio rivela questa nuova fragranza alla rosa damascena, rivisitata da Mugler. Prezzo 24,90 euro. Acquista qui

Moschino Toy 2 X20 Eau de Parfum 100ml Set Moschino Toy 2 X20 Eau de Parfum 100ml Set . Un set per godere in casa e fuori del frizzante profumo con l’inconfondibile bottiglia pop. Famiglia olfattiva: fiorita e legnosa. Prezzo 95,45 euro. Acquista qui

. Un set per godere in casa e fuori del frizzante profumo con l’inconfondibile bottiglia pop. Famiglia olfattiva: fiorita e legnosa. Prezzo 95,45 euro. Lucien Ferrero Par Amour Pour Elle. Un Eau de Parfum che è un inno d’amore per lei. Gli accenti primaverili del giacinto selvatico, l’aura accattivante della tuberosa delle Indie, la sensualità misteriosa del gelsomino bianco. E, ancora, la grazia del fiore d’Arancio e i sentori muschiati per una fragranza dalla scrittura olfattiva misteriosa come l’amore. Prezzo 148 euro

Profumi per lui