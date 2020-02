Camicia bianca elegante: 10 modelli iperfemminili 

Super sexy e ultra femminili con una camicia bianca elegante? Of course! La moda non smette di amare questo capo di abbigliamento, che spesso pare rubato dal guardaroba di lui e per questo reso ancora più sensuale se abbinato con gli accessori giusti.

Indossata per una cerimonia, per una cena elegante sotto uno dei tanti tailleur pantalone così in voga negli ultimi tempi, da sola, in versione oversize, è il must have che non può mandare tra le opzioni di una fashion addicted.

Dal modello low cost di Zara fino a quello luxury con le piume di Valentino, ecco le 10 declinazioni tra cui scegliere la camicia bianca elegante dei propri sogni.