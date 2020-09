Capelli deboli: cosa fare e quali prodotti usare

I capelli deboli possono essere il risultato di tante abitudini e scelte sbagliate, ma anche di fattori inevitabili, come il cambio di stagione o la somministrazione di farmaci necessari: ecco, allora, cosa fare e quali prodotti usare in caso di capelli sfibrati, spezzati, indeboliti, opachi, fini e che tendono alla caduta.

Del resto, come abbiamo accennato, sono moltissimi i fattori che influenzano la salute e l’aspetto dei capelli. Tra i principali possiamo annoverare:

una alimentazione poco equilibrata e salutare;

prodotti per la cura dei capelli non adatti alle loro esigenze;

mancanza di cura dei capelli;

lavaggi troppo frequenti;

utilizzo eccessivo di phon caldo, piastra e ferro arricciacapelli;

mancata protezione da raggi UV e agenti atmosferici;

stress;

cambio di stagione;

utilizzo di farmaci che possono indebolire i capelli.

Capelli deboli: cosa fare

I capelli deboli si riconoscono facilmente. Sono soggetti alla caduta, alle doppie punte, a spezzarsi. Sono crespi, opachi, tendono ad assottigliarsi eccessivamente, non tengono la piega. Cosa fare? Prima di tutto, per non essere più vittime dei capelli deboli (ma in realtà per smettere di essere noi stessi i carnefici e i torturatori delle nostre chiome), è importante riparare i danni, rinforzare il fusto. Poi, una volta ritrovato l’equilibrio, evitare di perderlo di nuovo con la prevenzione.

Per riparare e rinforzare è importante scegliere i prodotti giusti, o in alternativa puntare sulle tante ricette di impacchi e maschere per capelli rinforzanti fai da te.

Ovviamente c’è tutta una serie di consigli da seguire per prevenire un nuovo indebolimento dei capelli:

puntare su un’ alimentazione sana ed equilibrata, ricca di vitamine, sali minerali e acidi grassi, facendo il pieno di salmone, fagioli, noci, carote, spinaci, cipolle e semi di lino;

ed equilibrata, ricca di vitamine, sali minerali e acidi grassi, facendo il pieno di salmone, fagioli, noci, carote, spinaci, cipolle e semi di lino; scegliere una beauty routine delicata , lavando meno spesso i capelli con prodotti adatti e dal buon INCI, limitando l’uso di phon, piastra e ferro;

, lavando meno spesso i capelli con prodotti adatti e dal buon INCI, limitando l’uso di phon, piastra e ferro; proteggere i capelli dal calore, dai raggi UV e dagli agenti atmosferici;

dal calore, dai raggi UV e dagli agenti atmosferici; rinforzarli periodicamente con trattamenti presso il parrucchiere di fiducia o a casa con maschere e prodotti specifici o con il fai da te.

I prodotti migliori per rinforzare i capelli

I prodotti migliori per donare nuovo vigore ai capelli e non permetterli più di indebolirsi? Ecco la top 3 della redazione.