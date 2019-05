Non è mai semplice districarsi nella scelta dei prodotti professionali per capelli a causa della vastità di offerta e dal continuo aggiornamento delle formule che diventano sempre più innovative e performanti e che garantiscono risultati sempre più assicurati. Che siano biologici o meno, per capelli ricci o lisci, i prodotti professionali per capelli si possono acquistare dal parrucchiere di fiducia oppure online.

Una buona abitudine è quella di chiedere al parrucchiere di fiducia quali sono le soluzioni migliori per le esigenze di ogni tipo di capello, da quello più secco e ribelle a quello fine e debole, e per le situazioni più disparate, che serva uno shampoo ristrutturante o una maschera da usare dopo la piscina o un olio per capelli colorati.

Questi sono i 5 preferiti dalla redazione di Diredonna.

1. Shampoo Source Essentielle di L’Oréal Professionnel

Linea naturale che incorpora fiori di calendula, lavanda, gelsomino e foglie di acacia. Perché le inclusioni siano distribuite uniformemente e portate in sospensione in una soluzione acquosa, i ricercatori dei Laboratori hanno identificato un polimero che crea una sorta di struttura invisibile all’interno della soluzione acquosa. Il packaging è di forma squadrata per contenere la massima quantità di prodotto nella minima quantità di plastica. I flaconi sono perfettamente impilabili e occupano il minor spazio nel trasporto.

Caratteristiche : formulato con l’80-100% di ingredienti derivati naturalmente, di alta qualità

: formulato con l’80-100% di ingredienti derivati naturalmente, di alta qualità Pro: le consumatrici possono ricaricare i propri flaconi di shampoo direttamente in salone.

Prezzo consigliato: 15 euro Scopri se è in sconto.

2. Kerastase Chronologiste Creme de Regeneration

Maschera rigenerante ad alto livello di nutrizione che agisce globalmente sul cuoio capelluto, rivitalizzandolo, e sulla fibra, riempiendola e levigandola, donando la giusta lucentezza alla chioma. La formula è arricchita di preziosi ingredienti attivi, come l’abyssine, una molecola scoperta nelle profondità dell’Oceano Pacifico, che si combina con Gluco-Lipide GLand Bisabololo per una nutrizione profonda e per dare sollievo al cuoio capelluto; vitamina F, che pulisce il cuoio capelluto dalle impurità.

Caratteristiche : l’Oléo-Complexe che nutre intensamente i capelli

: l’Oléo-Complexe che nutre intensamente i capelli Pro: lenisce e rigenera il cuoio capelluto. Trasforma e rivitalizzare la fibra

Prezzo consigliato: 47 euro Scopri se è in sconto.

3. Orofluido Elixir

Elisir di bellezza per tutti i tipi di capelli. I capelli sono lucenti, flessibili e morbidi. I capelli sono forti, elastici, resistenti, leggeri, setosi e lucenti. La texture setosa si assorbe velocemente senza lasciare residui.Riduce i tempi di asciugatura. La deliziosa fragranza ambrata con note di fondo di vaniglia per richiamare il mondo e i profumi orientali rende l’applicazione del prodotto un’esperienza sensoriale.

Caratteristiche : contiene un mix di olio d’argan, di semi di lino e di cipero

: contiene un mix di olio d’argan, di semi di lino e di cipero Pro: contiene filtri UVA/UVB che proteggono i capelli dagli effetti dannosi del sole

Prezzo consigliato: 27 euro. Scopri se è in sconto.

4. Shu Uemura Silk Bloom Treatment

Maschera cremosa altamente nutritiva ideale per riparare istantaneamente i capelli sfibrati e danneggiati, lasciando un gradevole odore di mandorla. Ogni stelo è rafforzato grazie all’olio di Argan, riconosciuto per le sue proprietà riparative, nutrienti e rigeneranti. La ceramide rinforza la fibra capillare creando uno scudo protettivo contro gli agenti atmosferici esterni e i trattamenti chimici, permettendole di proteggersi da ulteriori danni. La vitamina E aiuta la fibra capillare a rinforzarsi e a ottenere una nuova lucentezza.

Caratteristiche : prodotto privo di parabeni e additivi chimici aggressivi per la cute e la fibra

: prodotto privo di parabeni e additivi chimici aggressivi per la cute e la fibra Pro: ricostruisce le aree danneggiate della fibra capillare e richiude dopo un solo utilizzo le cuticole

Prezzo consigliato: 92 euro Scopri se è in sconto.

5. Tigi Catwalk Your Highness Conditioner

Balsamo che dona maggiore volume a capelli sottili da rivitalizzare. Offre, inoltre, protezione contro l’umidità e previene la rottura delle fibre capillari. Lavanda, glicine, gelsomino e violetta avvolgono ogni ciocca con leggero nutrimento e lucentezza. I capelli sono morbidi, corposi e piacevoli al tatto; l’ideale per ottenere uno straordinario volume.

Caratteristiche : a base di Provitamina B5, olio di mandorle dolci e glicerina

: a base di Provitamina B5, olio di mandorle dolci e glicerina Pro: i capelli appaiono subito più corposi e volumizzati

Prezzo consigliato: 22 euro Scopri se è in sconto.