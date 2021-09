Trucco per capelli grigi: qual è il make up più adatto

I capelli grigi sono diventati un vero e proprio movimento, uno stile di vita, una tendenza globale che abbraccia donne di qualsiasi etnia e generazione. Grazie alla scelta coraggiosa fatta da star e celebrità, i capelli grigi sono stati letteralmente sdoganati e nonostante vadano bene un po’ per tutti, per via della loro natura priva di colore tendono a spegnere il viso e a farlo apparire stanco e più adulto di quello che in alcuni casi è.

I capelli grigi infatti ormai non hanno più età e sono scelti anche dai più giovani. Anzi, in tanti casi a guardarli bene su certi visi sembrano la scelta più azzeccata possibile. Proprio per questo bisogna abbinare ai capelli grigi un trucco ragionato, che tenga conto della morfologia e dei toni naturali del viso. Lo scopo deve essere quello di illuminare evitando di appesantire in alcun modo il volto.

Trucco capelli grigi: il fondotinta

Anche nel caso di capelli grigi, il fondotinta migliore è quello scelto in accordo con il sottotono della pelle. Si tratta di una regola generale che vale anche in caso di chioma bianca e che non si dovrebbe mai sottovalutare. In questo caso la base, oltre ad essere del colore giusto, deve essere luminosa e regalare un po’ di effetto “glow”.

Trucco capelli grigi: la palette colori

Con i capelli così chiari, la cosa migliore è non appesantire con tinte scure. In caso di riflessi argentei o di colore ghiaccio (e quindi freddi) è bene prediligere blush e terra dai toni delicati e rosati, mentre sugli occhi si può puntare a ombretti color blu e viola, che creano contrasto ma che rimangono in armonia con il rosa usato per la base.

Ricapitolando, in caso di riflessi freddi i colori migliori sono:

rosa per la base;

blu e viola per gli occhi.

Nel caso in cui invece i capelli grigi abbiano riflessi dorati (e la carnagione a maggior ragione è calda e mediterranea), i colori possono spingersi dal rosa fino al color pesca. Per quanto riguarda gli occhi invece, gli ombretti possono essere caldi, color terra o ruggine, anche in questo caso in perfetta armonia con i toni pesca usati per la base.

Tirando le somme, in caso di riflessi dorati e caldi, i colori migliori sono:

pesca per la base;

terra e ruggine per gli occhi.

Naturalmente sì a eye liner e mascara, che valorizzano sempre e comunque lo sguardo. Per quanto riguarda il mascara, è perfetto applicato sulle ciglia superiori e in età particolarmente adulta sarà meglio evitare di appesantire quelle inferiori.

Trucco capelli grigi: le labbra

Che si tratti di toni freddi o caldi, con i capelli grigi c’è un colore di rossetto che sta bene in ogni caso. Il rosa (compreso il color malva): freddo, è capace di illuminare ogni viso incorniciato dai capelli bianchi. Nella versione più calda invece funge da rossetto nude perfetto.

Ideale anche i rossetti volumizzanti per le labbra, che con l’aiuto dell’acido ialuronico e di altre sostanze come il mentolo, rendono le labbra più turgide, mimetizzando le rughette intorno alla bocca.

Trucco capelli grigi: cosa evitare

Come abbiamo detto, in questo caso il trucco sta nel non appesantire e non esagerare: meglio evitare quindi il contouring, colori forti troppo distanti dai toni naturali del viso e toni marroni sulle labbra, che spegnerebbero letteralmente il sorriso.

Meglio evitare anche texture troppo elaborate come ombretti e rossetti perlati, perché enfatizzano la parte interessata accentuando inevitabilmente anche i piccoli difetti come le rughe di espressione. Quelli opachi e leggermente satinati rappresentano la scelta migliore soprattutto in questo caso.