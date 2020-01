Charlize Theron racconta l’appuntamento peggiore di sempre

Che Charlize Theron sia bella è evidente e che sia simpatica lo dimostra a ogni occasione. Durante lo show Jimmy Kimmel Live ha scatenato l’ilarità di pubblico e conduttore raccontando il suo peggior appuntamento di sempre. L’intervista era iniziata seriamente, parlando del film che le ha fatto guadagnare la nomination agli Oscar 2020, Bombshell, diretto da Jay Roach ed è finita con le risate a crepapelle della stessa Theron.

L’attrice sudafricana, senza svelare il nome del partner della strana serata, ha raccontato che l’appuntamento era iniziato bene, con una cena fuori e l’accompagnamento sotto casa. La Theron rivela di essere stata lei stessa a far capire che potevano baciarsi. E fino a lì tutto bene, finché il suo accompagnatore le ha chiesto di baciargli il naso. Dopo una prima perplessità e la sicurezza che si trattasse di uno scherzo ha dovuto arrendersi davanti all’evidenza: l’uomo le stava chiedendo davvero di pomiciare con il suo naso.

Visualizza questo post su Instagram If you’ve ever wondered what it’s like to burst into tears on national television from laughing so hard, watch @jimmykimmellive tonight to see me live that nightmare for you #BombshellMovie Un post condiviso da Charlize Theron (@charlizeafrica) in data: 15 Gen 2020 alle ore 7:43 PST

Charlize Theron ha rivelato a Jimmy Kimmel «Lo giuro sulla mia vita. Non l’ho mai dimenticato perché non ho mai incontrato qualcuno a cui piacesse limonare con il naso». Presa alla sprovvista e imbarazzata la Theron racconta di avergli dato un piccolo bacio sul naso al che lui ha detto «No, no, ci devi proprio pomiciare!». La serata non è finita proprio bene, come si può immaginare, ma la Theron ha superato la cosa con grande stile, vista l’ironia con cui racconta l’accaduto anche sul suo profilo Instagram.