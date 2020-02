Charlize Theron su Tik Tok insegna la giusta pronuncia del suo nome

Anche quest’anno Charlize Theron ha confermato la sua bellezza divina sul red carpet degli Oscar 2020. La bellissima attrice australiana, candidata come miglior attrice protagonista per il suo ruolo in Bombshell, ha presenziato la cerimonia stellare in compagnia della mamma Gerda.

Per l’occasione la star hollywoodiana ha sfoggiato un elegantissimo abito nero della collezione Dior Haute Couture impreziosito da una splendida collana Tiffany. Per il beauty look l’attrice ha puntato sulla sua consueta semplicità, per poi completare il tutto con un taglio di capelli corto e biondissimo.

Bellezza a parte, nelle ultime ore Charlize è salita alla ribalta per un video che ha pubblicato su Tik Tok. Il social network cinese sta letteralmente spopolando non solo tra i giovani ma anche tra i personaggi famosi che lo usano sempre più spesso per condividere filmati divertenti.

L’attrice, al contrario, ha sfruttato la piattaforma per lanciare un rimprovero neanche troppo velato a chi pronuncia in modo errato il suo nome. Nonostante la sua popolarità, la diva di Bombshell continua ad essere annunciata con un nome in cui accenti e pronuncia sono completamente storpiati.

Charlize ha, così, voluto mettere il punto sulla questione ripetendo più volte agli utenti in ascolto la pronuncia corretta del suo nome. Chissà se da adesso in poi qualcuno oserà più sbagliare!