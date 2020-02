Oscar 2020: i beauty look più belli sul red carpet

Il red carpet degli Oscar 2020 è delle bionde: i beauty look delle attrici più belle, al Dolby Theatre di Los Angeles, ha visto il trionfo di chiome dorate e color platino, con make-up all’insegna del nude look.

Da Margot Robbie fino a Scarlett Johansson, a Hollywood le star, premiate e non, archiviano gli eccessi, trucchi e acconciature complicati compresi. La parola d’ordine pare essere sì glamour, ma mitigato da un certo desiderio di naturalezza. Le più belle sul red carpet?

Ecco i 5 beauty look preferiti dalla redazione di DireDonna.

Oscar 2020: il beauty look di Margot Robbie

Bocciata per l’abito Chanel, non altrettanto per il suo beauty look, Margot Robbie conquista il nostro primo posto in fatto di make-up e acconciatura. Per lei sguardo solo delicatamente sottolineato da una linea sottile di eyeliner e ombretti nude e avorio. Incarnato perfetto, illuminato da un blush che le regalava un effetto boon mine e sopracciglia e labbra delineate. Bocca in primo piano con rossetto rosso fuoco, in finish mat. Acconciatura alla Veronica Lake, con riga laterale e onde morbidissime, da vera femme fatale.

Il beauty look di Renée Zellweger

Oscar per il suo ruolo in Judy, Renée Zellweger ha scelto un trucco super naturale, declinato nei toni del pesca che ben si sposano con la sua carnagione chiara. Blush e rossetto mat della stessa nuance hanno dato un tocco di colore, delicatissimo, al suo incarnato luminoso. Capelli raccolti in messy bun basso hanno completato un beauty look all’insegna dell’effortless chic.

Charlize Theron alla Notte degli Oscar 2020

Che non sbagli un colpo, quando si tratta di red carpet, è cosa risaputa. Così anche questa volta Charlize Theron si conferma tra le più belle agli Oscar 2020. Unico neo? Un po’ di banalità, sia nell’abito Christian Dior sia nel beauty look nude. Ombretti marroni e rossetto color carne anche per lei; a incorniciare i suoi tratti – divini, of course – un pixie cut color biondo platino.

Oscar 2020: Saoirse Ronan sul red carpet

La giovane protagonista di Piccole donne è stata tra le poche attrici a scegliere ombretti colorati, che rompessero la monotonia del nude look: sulla palpebra superiore, un malva a contrasto con il lavanda della gonna Gucci. Labbra color carne anche per Saoirse Ronan. Deliziosa la frangetta cortissima, portata con uno chignon alto impreziosito da fermagli gioiello sempre griffati Gucci.

Scarlett Johansson e il beauty look agli Oscar

Last but least, Scarlett Johansson ha virato in shimmer gli ombretti nude e avorio scelti da molte delle star sul red carpet. Scelta azzeccatissima per evidenziare i suoi occhi chiari. Per la sua bocca carnosa, il rossetto carne è stato scelto in versione gloss. Capelli raccolti con fermaglio gioiello e lasciati scompigliati intorno al viso.

