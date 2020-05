Charlotte di Cambridge: le caratteristiche che la rendono una vera principessa

Charlotte di Cambridge, figlia di Kate Middleton e del Principe William, ha compiuto solo 5 anni lo scorso 2 maggio, ma secondo gli esperti le sue nuove foto rivelano le caratteristiche la rendono una vera Principessa. I nuovi scatti, opera di mamma Kate, ci mostrano la bambina in posa davanti la macchina fotografica e in immagini più naturali. Le foto sono state scattate durante la consegna di generi di prima necessità agli anziani della comunità del Norfolk, vicino la casa dei Cambridge a Anmer Hall.

La Principessa Charlotte mostra già una spiccata attitudine a seguire le orme dei genitori, impegnandosi a pieno regime nella consegna di pasta fatta in casa e altri generi di prima necessità. Non solo, l’esperta del linguaggio Alison Ward ha condiviso su Express quello che gli scatti in occasione del suo compleanno esprimono.

“La posa di Charlotte ci mostra subito le sue caratteristiche. Nel primo piano guarda dritta in camera, come se dicesse ‘guardatemi, sono qui’. Non una richiesta d’attenzione ma una espressione della sua forza, del suo essere decisa“. L’esperta spiega che le fotografie scattate da Kate Middleton ci dicono molto sull’energia della Principessa.

“Nel secondo scatto invece, quando non guarda in camera, il suo corpo e la sua posa esprimono grazia, senso dell’onore e la sua presenza“. Sì, perchè sempre secondo Alison Ward la Principessa Charlotte ha una imponente presenza, potremmo dire un carisma, che non può passare inosservato.

“Sembra così rilassata in queste foto, e al tempo stesso così fiduciosa, sicura di se stessa“. Certo è che aver scattato le immagini in casa, e per mano di mamma Kate, ha permesso a Charlotte di sentirsi a proprio agio.

Secondo l’esperta il carattere deciso di Charlotte la renderà uno dei membri più vigorosi della famiglia reale, con delle idee sue e ben precise sul proprio futuro.