Kate Middleton sceglie le migliori foto della quarantena per la National Portrait Gallery

Kate Middleton ha scelto le migliori foto condivise dagli inglesi durante la quarantena per la National Portrait Gallery. La Duchessa collaborerà a un progetto, Hold Still, che racchiuderà gli scatti più belli e spontanei durante questo periodo difficile. Gli inglesi sono stati invitati a inviare le loro foto scattate durante la pandemia seguendo tre temi principali. Kate ha indossato un’abito dalla fantasia primaverile firmato Raey per l’intervista tv per presentare il progetto.

Si pare con “Collaboratori e Eroi“, dedicato a personale medico, di polizia, di assistenza, ma anche a coloro che hanno continuato a lavorare in uffici e attività commerciali. I nuovi eroi, come ribattezzati da molti, immortalati durante il loro instancabile lavoro.

Il secondo tema è “La vostra nuova normalità“. Kate Middleton e la National Portrait Gallery spiegano che la bellezza dei nuovi gesti quotidiani, da soli o condivisi con la famiglia, rappresentano la nostra nuova normalità. Tutte le nostre azioni, anche le più quotidiane, hanno subito dei cambiamenti.

Infine il terzo tema è “Gesti di gentilezza e generosità“.

La stessa Duchessa, insieme al Principe William e i loro figli, hanno partecipato a iniziative di solidarietà, come anche altri membri della Royal Family. Da Meghan Markle e il Principe Harry che distribuiscono pasti ai bisognosi a Los Angeles, passando per Sophie di Wessex, attiva nelle mense. Fino alla la stessa Principessa Charlotte, che ha consegnato cibo genuino agli anziani. Gesti di amici, parenti, vicini di casa, o semplici sconosciuti, i più belli, ritratti nelle foto dei cittadini, faranno parte di questo grande progetto.

Kate Middleton è nota per la sua passione per la fotografia, ed è la migliore ambasciatrice per il progetto Hold Still. Una ricerca di normalità e un vero reportage sull’Inghilterra di oggi, afflitta come altri paesi in maniera drammatica dal Coronavirus.