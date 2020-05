Kate Middleton: il divertente motivo della gelosia di George verso Charlotte

Kate Middleton ha raccontato il divertente motivo della gelosia del Principe George verso la sorellina, la Principessa Charlotte. George, 7 anni a luglio, invidia i compiti, molto più semplici, di Charlotte, 5 anni appena compiuti. La Duchessa ha spiegato che questa insolita dinamica tra i due fratelli è iniziata con le telelezioni durante la quarantena.

Kate Middleton è apparsa in diretta da casa, ad Anmer Hall, per una breve intervista con il programma tv This Morning. La Duchessa ha parlato del suo nuovo progetto Hold Still, in collaborazione con National Portrait Gallery. Si tratta di una selezione di 100 foto che racchiudono gli stati d’animo, i timori, i gesti di gentilezza e la solitudine durante la quarantena. La stessa Duchessa ha raccontato di trascorrere molto tempo a fotografare i suoi bambini. Infatti, anche quest’anno le foto ufficiali di compleanno di Charlotte e del piccolo Louis sono state scattate proprio da lei.

Kate però ha raccontato anche le dinamiche della sua famiglia in lock down, e la nuova gelosia di George verso sua sorella Charlotte. Infatti la moglie del Principe William ha raccontato che il figlio maggiore invidia i compiti divertenti e semplici della sorellina. La gelosia è iniziata con la quarantena e le videolezioni da casa. Il Principe George, vedendo dal vivo i compiti che venivano assegnati alla Principessa Charlotte, avrebbe fatto volentieri a scambio con i suoi.

“George è molto arrabbiato perché vuole fare i compiti di Charlotte” ha raccontato divertita Kate Middleton. “I panini a forma di ragno sono molto più simpatici dei compiti di letteratura“.

Intanto il piccolo di casa, il Principe Louis, solo 2 anni, trascorre il tempo a disegnare arcobaleni, come abbiamo visto nelle foto per il suo compleanno.