Ciglia finte magnetiche: come si usano e quali sono le migliori

​Il mondo del beauty è in continua evoluzione, e le ciglia finte magnetiche sono senza dubbio tra le novità più amate dalle amanti del make-up. Più resistenti di quelle tradizionali, si applicano grazie a dei piccoli magneti, solitamente posti al centro o alle estremità. Il risultato: ciglia più lunghe e più folte, senza dover usare il mascara, anche se le esperte ne consigliano una leggera passata per rendere i magneti davvero invisibili. L’effetto, infatti, è naturale, nessuno dubiterà delle vostre ciglia. La novità sta anche nel fatto che sono riutilizzabili.

Lanciate dal marchio californiano One Two Cosmetics, hanno prima conquistato gli Stati Uniti e poi anche l’Europa. Inizialmente un prodotto per celebrities, hanno avuto successo anche sul mercato più tradizionale. Le ciglia magnetiche sono composte da fibre sintetiche anallergiche o naturali e non richiedono l’uso di colla, grazie ai magneti, dai due a quattro per ogni striscia. Si applicano a coppie.

Tra le più note appassionate di ciglia finte magnetiche ci sono Jennifer Lopez, Paris Hilton e Selena Gomez. Non dovrete più avere a che fare con agenti chimici contenuti nelle ciglia finte classiche, i magneti sono adatti a tutte le pelli e evitano irritazioni cutanee o allergie.

Come applicare le ciglia finte magnetiche

L’ideale sarebbe predisporre le vostre ciglia naturali incurvandole utilizzando un piegaciglia, per poi passare un filo leggero di mascara, prima di applicare le ciglia finte magnetiche, altrimenti si otterrebbe uno spiacevole effetto, o si rischierebbe di danneggiare le calamite.

A questo punto bisogna “chiudere” le ciglia nella coppia di ciglia magnetiche, in modo da ottenere un risultato estetico di massimo volume.

I piccoli magneti sono abbastanza resistenti e vanno maneggiati con cura durante l’applicazione, in modo da centrare le ciglia al meglio. Solitamente sono disposti alle due estremità, al centro, o in entrambi i punti, in modo da avere una adesione naturale.

Due consigli base: avere sempre le mani pulitissime durante l’applicazione e detergere le ciglia delicatamente dopo la rimozione.

Le migliori ciglia finte magnetiche in commercio

Facilmente reperibili anche in Italia, si trovano in commercio di diverse lunghezze e brand, e sempre più comunemente sono di fibra sintetica e non animale.

Vediamo le migliori ciglia finte magnetiche in commercio.

Ardell Wispies Magnetic Lashes

Ciglia facili da applicare grazie ai magneti posti alle estremità e riutilizzabili. Assicurano un effetto naturale perché realizzate al 100% con capelli veri. Le ciglia sono curvate per una maggiore aderenza. Prezzo consigliato: 15,95 euro. Acquista ora

Ciglia finte magnetiche con eyeliner Pro Magnetic

Riutilizzabili fino a 15 volte, daranno volume alle ciglie, grazie anche all’eyeliner contenuto nella confezione. Si consiglia di applicarlo, farlo asciugare, e poi applicarlo una seconda volta, prima di posizionare i magneti. Prezzo consigliato: 19,95 euro. Acquista ora

Johiux Kit Ciglia Magnetiche con Eyeliner Magnetico

Questo set contiene tutto il necessario per rendere magnifiche le vostra ciglia: eyeliner, piegaciglia applicatore e ciglia magnetiche. Ben cinque paia, che si adattano a tutte le forme degli occhi. Molto resistenti, sono riutilizzabili numerose volte. Prezzo consigliato: 9,99 euro.