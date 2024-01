Colorato, brillante ed eccessivo: bentornato make-up Anni '80 in 5 prodotti top

In tempi di incertezza e crisi, è naturale cercare rifugio nel passato, e cosa c’è di meglio se quel passato è un tripudio di colori, luci vibranti ed esuberanza? Le tendenze dei gloriosi anni ’80 stanno tornando prepotentemente, trasformando i nostri cosmetici in un vero e proprio viaggio nel tempo. Basta dare uno sguardo ai dati sulle vendite dei blush, che fanno segnare un sorprendente aumento del 112% in alcuni store, per capire che gli anni ’80 sono di nuovo sulla cresta dell’onda.

Questo revival spazia dalle labbra accese a ombretti occhi cangianti, zigomi dai colori sgargianti fino alle tempie, e pigmenti rosa e viola in un omaggio a icone come la mitica Blondie. Ma non è solo un ritorno al passato: è una fusione perfetta con l’attualità. Dai tour di Madonna ai revival in serie televisive come Euphoria o Stranger Things, l’influenza degli anni ’80 è più presente che mai, guidando le tendenze di moda e bellezza.

L’estetica beauty degli anni ’80 è stata caratterizzata da uno spirito audace, creativo e sfavillante. I tratti distintivi erano proprio zigomi accentuati, labbra dai colori vivaci e occhi avvolti in ombre metalliche e riflettenti. Icone di stile come Madonna e le influenze della cultura pop, unite a innovazioni nella cosmetica, hanno contribuito a plasmare un look unico amato tutt’oggi. Rivivere questa estetica oggi significa abbracciare la libertà espressiva e l’individualità che hanno reso gli anni ’80 un’era indimenticabile nel mondo della bellezza e non solo.

Zigomi in evidenza con il blush

Il blush, protagonista indiscusso di molte stagioni, sta vivendo un’epoca d’oro. Gli zigomi vengono esaltati come mai prima, con consigli preziosi per ottenere un effetto lifting. I truccatori più in voga del momento consigliano l’utilizzo di bronzer scuri, quasi marroni, per affinare il viso e creare un effetto lifting e avvicinarsi all’effetto che fa un buon contouring.

L’illuminante applicato sull’osso dello zigomo enfatizza ulteriormente questa zona, conferendo un aspetto lusinghiero. Le tendenze attuali del blush vedono in prima lineea i colori audaci come il fucsia e il bordeaux.

Occhi metallizzati con gli ombretti

Gli ombretti metallizzati sono la chiave per catturare e riflettere la luce. Gli esperti consigliano di scegliere ombre con particelle riflettenti. Inoltre, l’applicazione con le dita, grazie al calore dei polpastrelli, favorisce l’aderenza delle particelle sulla palpebra.

Gli ombretti in crema sono un’altra tendenza da tenere d’occhio. I make-up artists consigliano di applicarli con leggerezza, sfumando delicatamente per evitare linee nette. Preparare la zona con idratazione e trattamenti specifici è fondamentale per una resa ottimale.

Labbra perfette con il rossetto giusto

L’effetto Barbie lascia spazio a labbra vibranti, come il fucsia e il rosso intenso. È importante effettuare una corretta idratazione ed esfoliazione prima dell’applicazione del rossetto. L’uso di primer, matite sul contorno labbra e tonalità chiare sfumate con quelle più scure contribuiscono a creare volume e definizione.

Questo revival degli anni ’80 nel make-up non è solo un ritorno al passato, ma una riscoperta e reinterpretazione delle tendenze che hanno segnato un’era. Lasciati travolgere da colori audaci, effetti luminosi e stile esuberante: il make-up anni ’80 è di nuovo protagonista, portando con sé l’energia e la creatività di un’epoca indimenticabile.