Millie Bobby Brown è pronta a salutare Stranger Things

Millie Bobby Brown, star di Stranger Things, è pronta a salutare la serie: in un’intervista a Glamour, l’attrice ha infatti dichiarato di essere contenta che la serie sia giunta finalmente al termine, e di essere entusiasta di intraprendere nuovi progetti.

“Quando ti sei pronta dici a te stessa ‘Va bene, facciamolo. Affrontiamo quest’ultimo anno da senior. Finiamola qui’. Stranger Things ti porta via un sacco di tempo per le riprese e mi impedisce di creare storie che mi appassionano. Quindi sono pronta a dire ‘Grazie e arrivederci.’”, ha dichiarato l’attrice.

La prossima stagione di Stranger Things, infatti, prevista per il 2025, sarà la quinta e ultima. Nella serie Netflix, la cui prima stagione era uscita nel 2016, Millie Bobby Brown, all’epoca dodicenne, era stata scelta per interpretare Undici, ragazzina fuggita da un laboratorio con poteri paranormali. Sul suo personaggio, l’attrice ha dichiarato:

Poi, ha parlato della difficoltà di gestire il successo e anche le critiche che ne conseguono. Commentando alcuni giornalisti che all’epoca l’avevano definita ‘stupida’ e ‘idiota’ per aver mostrato eccessivo entusiasmo durante un’intervista con i suoi colleghi, Millie Bobby Brown ha dichiarato:

È difficile sentire queste cose a 13 anni. Ti senti come se non volessi parlare mai più. Non voglio essere quella che parla a voce alta forte… Nelle interviste non ho potuto fare a meno di ripensare a tutti i commenti. Così mi sono ricordata di stare in silenzio e di parlare quando mi rivolgono la parola, anche se stavo morendo dalla voglia di partecipare. Ho solo sentito che non era il mio turno.