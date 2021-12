Piegaciglia, il segreto per ciglia da favola

Qual è il segreto per avere uno sguardo magnetico con ciglia folte naturalmente curvate? L’uso corretto del piegaciglia consente di ottenere ciglia da favola, e non è un caso che sia uno dei beauty tool più utilizzati dalle star e dai make-up artist più celebri.

Seguendo pochi e semplici consigli sull’uso corretto del piegaciglia direte addio alle ciglia finte magnetiche e alle extension per dare il benvenuto a ciglia lunghe, piene e volumizzate.

A cosa serve il piegaciglia?

Il piegaciglia è un beauty tool in metallo che si utilizza per mettere in piega ciglia corte, dritte e poco curvate. Lo scopo principale è appunto quello di incurvare le ciglia al fine di intensificare lo sguardo con l’utilizzo del mascara, ma è utile anche per coloro che, a prescindere dalla forma dell’occhio, desiderano una curvatura estrema e molto marcata.

Inoltre, il piegaciglia è uno strumento che permette di evitare il ricorso alle ciglia finte e di ottenere un effetto allungante naturale.

Come usare il piegaciglia

In molti ne rifiutano l’utilizzo per il timore che il piegaciglia faccia male. In realtà, questo accessorio è semplice da usare, a patto che siano rispettate alcune regole fondamentali. Vediamo quali sono:

le ciglia devono essere sempre asciutte e completamente prive da eventuali residui di make-up. La pulizia è fondamentale poiché anche una minima traccia di mascara potrebbe attaccarsi ai cuscinetti presenti nel piegaciglia rovinando il risultato finale desiderato;

e completamente prive da eventuali residui di make-up. La pulizia è fondamentale poiché anche una minima traccia di mascara potrebbe attaccarsi ai cuscinetti presenti nel piegaciglia rovinando il risultato finale desiderato; ricordate sempre di alzare il sopracciglio e appoggiare il piegaciglia sulle ciglia, vicino alla palpebra, quindi premete più volte ma senza esagerare e senza farvi male;

e appoggiare il piegaciglia sulle ciglia, vicino alla palpebra, quindi e senza farvi male; ripetete lo stesso procedimento anche a metà delle ciglia e sulle punte , più volte, in modo tale che la piega sia omogenea;

lo stesso procedimento anche , più volte, in modo tale che la piega sia omogenea; una volta che le ciglia sono piegate al punto giusto, potete procedere con il make-up e applicare uno dei mascara migliori in commercio in grado di amplificare l’effetto ottenuto.

Tipologie di piegaciglia

Sul mercato, oltre ai classici modelli a forbice esistono anche i piegaciglia elettrici, dei veri e propri arriccia ciglia che utilizzano il calore per ottimizzare la curvatura delle ciglia.

Riguardo a quest’ultimo ultimo modello è bene ricordare che di non esagerare nel suo utilizzo, poiché il calore sprigionato dallo strumento, con il tempo, potrebbe indebolire le ciglia.

Tra le altre tipologie disponibili in commercio, si possono trovare piegaciglia che si differenziano tra loro per impugnatura, materiali e facilità di utilizzo.

I 4 consigli extra per usare il piegaciglia

Ecco alcuni tip usati anche dai truccatori più famosi per l’utilizzo del beauty tool e per i mantenimento di ciglia sane e folte:

usate il piegaciglia dopo aver truccato gli occhi con l’ eyeliner . In questo modo si avrà meno difficoltà nel delineare la linea;

. In questo modo si avrà meno difficoltà nel delineare la linea; l’uso costante del piegaciglia può indebolire le ciglia stesse. Se questo dovesse accadere, sospendetene l’uso e utilizzate alcune gocce di olio di ricino applicandole sulle ciglia ogni sera con l’aiuto di uno scovolino. Questo rimedio aiuterà a rinforzarle;

applicandole sulle ciglia ogni sera con l’aiuto di uno scovolino. Questo rimedio aiuterà a rinforzarle; per incurvare le ciglia in modo più marcato, scaldate le estremità del piegaciglia con un phon e passatelo sulle ciglia facendo attenzione al calore;

lo strumento deve essere pulito così come si fa con i pennelli del trucco. Basterà usare acqua e sapone per una corretta igiene.

Piegaciglia: i migliori 4 prodotti

Piegaciglia Dior Backstage Eyelash Curler

Si adatta a qualsiasi forma di palpebra e permette di raggiungere anche le ciglia meno accessibili senza correre il rischio di pizzicare le palpebre. Il morbido applicatore rotondo rende l’applicazione semplice e ultra-confortevole.

Disponibile su Sephora: euro 24,50

Acquista ora

Laura Mercier Artist Eyelash Curler

Progettato per adattarsi a tutte le forme degli occhi, presenta un’impugnatura doppia per il massimo controllo e precisione. Lo strumento stringe delicatamente la base delle ciglia, sollevandole sapientemente per fornire una curvatura definita e marcata.

Disponibile su Lookfantastic: euro 22,95

Acquista ora

Piegaciglia con ricariche – Diego Della Palma

Specifico per curvare le ciglia in modo semplice e naturale. La confezione contiene anche due ricariche. Utilizzarlo sulla base delle ciglia effettuando una leggera pressione e mantenendo la posizione per circa dieci secondi.

Disponibile su Douglas: euro 19,99

Acquista ora

NARS Cosmetics Applicators Eyelash Curler

Dall’esperienza professionale NARS, il piegaciglia si adatta a ciglia di qualsiasi lunghezza e a qualsiasi tipo di occhio. Uno sguardo extra long, ridefinito e perfetto. Adatto sia per i make-up artist sia per gli appassionati del make-up.

Disponibile su Lookfantastic: prezzo 16,45

Acquista ora