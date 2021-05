Ciglia corte: cause, rimedi e consigli

Chi possiede ciglia lunghe e folte non ha di che preoccuparsi, a differenza di chi invece deve fare i conti tutti i giorni con ciglia corte che rendono difficile il compito di valorizzare lo sguardo. Ci sono alcuni rimedi per migliorare la bellezza (e la lunghezza) delle ciglia prima di ricorrere alle extension o alle ciglia finte, e prima di tutto bisogna capire e affrontare il problema a partire dalla radice.

Per quanto riguarda la lunghezza è questione di genetica, anche se si può lavorare affinché le ciglia, che si trovano attorno all’occhio soprattutto per proteggerlo da agenti esterni, siano più forti e folte. I rimedi più efficaci sembrano essere quelli naturali, i cosiddetti consigli della nonna, che nonostante il tempo rimangono validi e di facile impiego.

Consigli per migliorare le ciglia corte con ingredienti naturali

C’è un olio vegetale che da secoli viene impiegato per curare capelli, ciglia e sopracciglia: è l’olio di ricino. Viene ottenuto dalla spremitura a freddo dei semi della pianta Ricinus Communis ed è considerato un vero e proprio balsamo di bellezza. L’uso cosmetico dell’olio di ricino lo si deve per via della sua alta affinità con la cheratina, che compone peli, capelli ed unghie: ecco perché rappresenta un ottimo componente nutriente e rinforzante.

Come utilizzare l’olio di ricino

Rappresenta il più classico dei rimedi per rinforzare e nutrire a fondo le ciglia. L’olio di ricino è senza dubbio in grado di fortificarle. Sugli occhi perfettamente struccati, prima di andare a dormire si può applicare – con le dita o con uno scovolino nuovo di zecca da usare solo per questo scopo – qualche goccia di di olio di ricino, distribuendolo su tutta la lunghezza e concentrandosi principalmente sulle radici.

Consigli per migliorare l’aspetto delle ciglia corte con il make up

Esistono consigli e tecniche universali per migliorare la resa finale delle ciglia una volta completato il trucco col mascara.

Preparare le ciglia

Prima ancora di applicare il mascara, bisognerebbe spazzolare le ciglia, un po’ come si fa con i capelli prima della piega. Basta usare uno scovolino pulito e asciutto, in modo da pettinare le ciglia e prepararle al make up.

Come applicare il mascara su ciglia corte

Il modo in cui si applica il mascara fa una grande differenza nella resa finale. Una delle tecniche più efficaci consiste nel ricoprire ogni ciglia in modo uniforme spostando la bacchetta con un movimento a zig-zag, partendo dalla radice della ciglia fino alle punte, manovra da fare su entrambi i lati.

Prendere confidenza con il piegaciglia

Per chi ha le ciglia corte, questo strumento di bellezza deve diventare un alleato e non un arma da temere. Solo la pratica può fare acquisire sicurezza: bastano pochi secondi e pochissima pressione per piegare anche le ciglia più piccoline e dritte. Per ottenere il massimo dal piegaciglia un piccolo trucco suggerisce di scaldarlo prima dell’uso con un breve getto di aria calda dell’asciugacapelli. Basteranno pochi secondi e attenzione a non esagerare: la zona intorno agli occhi è molto delicata e deve essere tenuta lontano da eventuali scottature.

L’illusione ottica dell’eyeliner

I make up artist interpellati su Well + Good, suggeriscono di sfruttare tutta la potenza del nero e dell’illusione ottica che questo colore può creare, tracciando una linea di eyeliner nera sulla palpebra superiore, esattamente sull’attaccatura delle ciglia. Le ciglia non saranno allungate ma l’occhio sì, di conseguenza nell’insieme l’illusione ottica creata da un buon eyeliner, sopperirà alla lunghezza delle ciglia.

Provare i mascara con fibre

Nel vasto mercato dei mascara, bisogna scegliere quello giusto per sé in base alle proprie caratteristiche. Per le ciglia corte vale la pena sperimentare un buon mascara con fibre: si tratta di prodotti che contengono nelle loro formulazioni fibre (sintetiche o vegetali) in grado di aggrapparsi alle ciglia, allungandole letteralmente. Chiaramente è un effetto temporaneo, valido per tutta la durata del make up, fino al momento in cui ci si dovrà struccare.