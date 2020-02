Come purificare la pelle del viso con i prodotti migliori

Purificare la pelle del viso è il primo step della beauty routine quotidiana, momento indispensabile per la salute e l’aspetto dell’incarnato.

Sul mercato esistono svariati prodotti di bellezza che vanno utilizzati mattina e sera per purificare la pelle del viso anche se non si è applicato del make-up.

Prima di andare a dormire, la detersione serve a eliminare residui di sebo, polvere, smog oltre che l’eventuale trucco.

Al mattino, invece, lavare il viso con un detergente è importante per rimuovere gli scarti metabolici (composti da sebo e cellule morte) dovuti al lavorìo messo in atto dalla pelle stessa per auto-rigenerarsi.

La scelta del prodotto di pulizia dipende dal tipo di pelle e dai gusti personali: ne esistono in versione gel, crema, solida o mousse. Molte proposte sul mercato hanno un buon inci e sono formulati con ingredienti naturali e biologici. Ecco i migliori per purificare la pelle del viso secondo la redazione, quali sono le loro caratteristiche, i benefici e il prezzo.

Neutrogena Maschera per purificare la pelle del viso

Maschera purificante all’argilla arricchita con acido glicolico elimina delicatamente lo sporco, il sebo e i residui di trucco intrappolati nella pelle, preservando al contempo l’idratazione essenziale della cute. Questa formula 2 in 1 può essere utilizzata come detergente quotidiano o come maschera detox per detergere i pori in profondità e rendere la pelle morbida e luminosa.

Caratteristiche : formula detox all’argilla che aiuta a combattere tutti i tipi di impurità e di inquinamento.

: formula detox all’argilla che aiuta a combattere tutti i tipi di impurità e di inquinamento. Pro: non comedogenica

Prezzo consigliato: 8 euro Acquista ora

Altamente naturale, questo gel rinfrescante deterge e purifica la pelle senza seccarla. La sua formula coniuga delicatezza ed efficacia per restringere i pori, ridurre l’eccesso di sebo e attenuare visibilmente le imperfezioni. La sua texture gel lascia sulla pelle una sensazione di freschezza e di pulizia immediata.

Caratteristiche : arricchito con acido salicilico naturale, polifenoli d’uva e oli essenziali bio deterge e purifica la pelle senza seccarla

: arricchito con acido salicilico naturale, polifenoli d’uva e oli essenziali bio deterge e purifica la pelle senza seccarla Pro: non comedogeno, testato dermatologicamente. Senza profumo sintetico aggiunto, senza solfati, senza sapone, senza alcool. Senza parabeni, fenossietanolo, ftalati, oli minerali, ingredienti di origine animale

Prezzo consigliato: 16 euro Acquista ora

L’Occitane Gel in mousse detergente viso infusé

Ricco di cetriolo e timo rinfresca il viso e aiuta a diminuire le imperfezioni. La texture gel si trasforma in mousse morbida e delicata a contatto con la tua pelle. Elimina il impurità accumulate durante la giornata (tra cui l’eccesso di sebo, le tracce di make-up…), senza seccare la pelle che resta confortata e morbida. La pelle è detersa e luminosa come purificata.

Caratteristiche : contiene cetriolo, riconosciuto per le sue proprietà rinfrescati e del timo, ricco di zinco, conosciuto per ridurre le imperfezioni

: contiene cetriolo, riconosciuto per le sue proprietà rinfrescati e del timo, ricco di zinco, conosciuto per ridurre le imperfezioni Pro: adatto a tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili

Prezzo consigliato: 19 euro

Materia di OWay

Olio solido purificante e antiossidante per la detersione di viso e corpo. La formula nutriente e protettiva grazie alla composizione a base di lipidi e la sua texture micro-esfoliante dovuta alla presenza di petali di papavero biologico, elimina le tossine e impurità e rende la pelle morbida e levigata. Forma una schiuma morbida e vellutata che trasforma ogni momento in un gesto di benessere. Un mix di oli essenziali agrumati e aromatici rendono la sua fragranza aromaterapica de-stressante ed energizzante.

Caratteristiche : ottenuto dalla solidificazione dell’olio d’oliva e di altri oli vegetali preziosi

: ottenuto dalla solidificazione dell’olio d’oliva e di altri oli vegetali preziosi Pro: 100% di origine naturale

Prezzo consigliato: 10,50 euro Acquista ora

Purificare la pelle del viso con Oxygen-Glow Clean di Filorga

Una formula unica che associa il Super-Skin Boosting Factors [booster di Ossigeno + acido Ialuronico + L-enzima] ad azione idratante, detossificante e illuminante, a efficaci agenti detergenti per rivelare una pelle pura e luminosa in un solo gesto.

Caratteristiche : deterge, idrata e detossifica viso e occhi

: deterge, idrata e detossifica viso e occhi Pro: per tutti i tipi di pelle. Testato sotto controllo oftalmologico. Adatto agli occhi sensibili

Prezzo consigliato: 10,50 euro Acquista ora

Clear Skin Daily Face di Alpha H

Detergente non schiumogeno che strucca, tonifica e pulisce in profondità. Questo prodotto 3 in 1 è formulato con ingredienti specifici per non irritare ulteriormente la pelle acneica, non solo dal viso, ma anche su tutto il corpo. Riduce l’eccessiva produzione di sebo senza alterare la naturale barriera lipidica della pelle e lascia una pelle fresca, pulita e idratata.

Caratteristiche : la texture morbida e delicata deterge riducendo l’infiammazione e progressivamente, diminuisce l’aspetto dei pori dilatati e ne previene l’occlusione.

: la texture morbida e delicata deterge riducendo l’infiammazione e progressivamente, diminuisce l’aspetto dei pori dilatati e ne previene l’occlusione. Pro: contiene Tea Tree Oil, Eucalipto, Timo e Acido salico

Prezzo consigliato: 40 euro Acquista ora