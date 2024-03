Come realizzare un perfetto double glossing per labbra lucidissime

Chi non vorrebbe labbra dall’aspetto voluminoso e brillante, perfette per riflettersi come uno specchio? Il segreto per ottenere questo effetto è il “double glossing“, una tecnica che sta conquistando le celebs più in voga in fatto di beauty e il mondo della bellezza grazie alla sua capacità di rendere le labbra irresistibilmente luminose e idratate.

Gloss sulle labbra: dagli anni ‘90 al trend di oggi

Le labbra gloss hanno iniziato a guadagnare popolarità negli anni ’90, quando icone della moda e celebrità le hanno rese un elemento chiave del loro look. Il loro fascino ha continuato a crescere nel tempo, con l’evoluzione delle formule che offrono maggiore luminosità e idratazione. Oggi, grazie all’innovativa tecnica del double glossing, le labbra lucidissime sono diventate una vera e propria tendenza globale, conquistando l’attenzione di appassionati di bellezza di tutte le età e provenienze, ed evolvendosi ancora una volta per non abbandonare la scena.

Da Rihanna ad Hailey Bieber: che cos’è il double glossing

Il double glossing è stato reso famoso da personaggi come Rihanna e sta diventando una tendenza virale su alcune piattaforme, tra cui TikTok. La tecnica consiste nell’applicare

uno strato di lip oil ;

; seguito da uno strato di gloss labbra.

In questo modo si creerà un effetto di multi-dimensionalità e lucentezza che fa risaltare al massimo la bellezza delle labbra.

Su TikTok, i tutorial che mostrano come eseguire il double glossing stanno diventando sempre più popolari, dimostrando che le labbra sono uno dei punti focali del make-up nel 2024. Questa tendenza è particolarmente amata dalla generazione Z e dalla generazione alpha, che hanno sviluppato una vera e propria passione per i lip gloss, lip tint, lip oil e altri prodotti labbra. Celebrità come Hailey Bieber hanno contribuito ad alimentare questa ossessione lanciando accessori beauty dedicati alle labbra.

Numerosi brand di bellezza stanno capitalizzando su questa tendenza, ampliando la loro gamma di prodotti labbra per soddisfare la crescente domanda di labbra lucide e voluminose. Tra i brand che si sono distinti in questo settore c’è Fenty Beauty, di proprietà di Rihanna, che ha lanciato il Double Gloss Lip Layering Duo, un kit che ha catturato l’attenzione di molti per la sua capacità di creare labbra esplosive e luminose senza la necessità di filler.

I prodotti per creare il double glossing

I due prodotti chiave per eseguire il double glossing sono il lip oil, come il Fenty Treatz Hydrating + Strengthening Lip Oil, che idrata e protegge le labbra grazie agli oli di frutta e agli estratti di ciliegia, e il gloss labbra, come il Gloss Bomb di Fenty Beauty, che dona un effetto volumizzante e levigante alle labbra senza risultare appiccicoso.

Se non riuscite a procurarvi il kit di Fenty Beauty, è possibile combinare lip oil e gloss labbra di altri brand o acquistarli separatamente per ottenere lo stesso effetto brillante e idratante. Il double glossing è la chiave per labbra lucide e voluminose, perfette per ogni occasione. Provatelo e vedrete la differenza!