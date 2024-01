Rihanna e la nuova linea di lingerie: "Da amare così come siete"

Rihanna continua a stupire: con la fine delle festività natalizie e l’avvicinarsi di San Valentino, la cantante ha lanciato la sua nuova linea di lingerie a marchio Savage X Fenty.

Per farlo, Rihanna ha postato sul profilo ufficiale del brand alcuni scatti nei quali posa in intimo mostrando le sue forme: “Così è come la ragazzaccia festeggerà San Valentino”, ha scritto a corredo del post. “Vi presentiamo la collezione di San Valentino di quest’anno, con stili da amare così come siete”.

Il marchio, lanciato nel 2018, propone infatti per le donne un range di taglie che va dalla XS alla 4XL. “La collezione di Rihanna per Savage X Fenty celebra il coraggio, la sicurezza di sé e l’inclusività. Vogliamo che tu ti senta sexy e che ti diverta. Proponendo capi per tutti i giorni ma anche più provocatori, la linea Savage X Fenty è lingerie per tutti”, si legge sul sito ufficiale del brand.

Del resto, da qualche anno Rihanna è molto attenta alla questione della body positivity, proponendo, nelle campagne pubblicitarie di Fenty, modelle con qualsiasi tipologia di corpo e colore della pelle.

E non solo per quanto riguarda i vestiti. Anche il marchio di make-up e skincare della cantante, Fenty Beauty, lanciato nel 2017, è diventato in breve tempo molto popolare per la sua inclusività: il suo primo fondotinta, per esempio, era stato lanciato con una totale di 40 tonalità dalla più chiara alla più scura, con pubblicità che includevano modelle come Slick Woods, Halima Aden e Duckie Thot.

“Non crediamo nella divisione. Non vogliamo escludere nessuno”, aveva detto Rihanna ad Associated Press. “Questo è il nostro messaggio dal primo giorno”.